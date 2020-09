Revelan lavado de dinero a escala global en 'megabancos'

A partir de una filtración de documentos secretos del gobierno de Estados Unidos, el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ), BuzzFeed News y más de 400 periodistas en 88 países realizaron una investigación que reveló cómo grandes bancos mundiales permitieron opacas transferencias millonarias, en las que están involucrados empresarios, políticos, redes criminales y terroristas.

Al menos 2 billones de dólares sospechosos movió el sistema bancario global entre 1999 y 2017, de acuerdo con los archivos filtrados. La investigación apunta a que los bancos JPMorgan, HSBC, Standard Chartered Bank, Deutsche Bank y Bank of New York Mellon hicieron caso omiso de las multas y advertencias de Estados Unidos por no combatir el lavado de dinero y mantuvieron sus operaciones para personajes poderosos. En muchas ocasiones, incluso, desconocían a los propietarios finales de las cuentas a las que se realizaban las transferencias, algunas de ellas en paraísos fiscales.

En el denominado proyecto ´FinCEN Files´ participaron 108 medios de todo el mundo. La parte mexicana de la investigación estuvo a cargo de Quinto Elemento Lab, Proceso y Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI).

A partir de esta documentación, los periodistas indagaron durante 16 meses y consiguieron más de 17,600 archivos adicionales de empleados y denunciantes, documentos judiciales, solicitudes de acceso a la información y otras fuentes. El equipo entrevistó a centenares de personas, incluyendo a expertos en delitos financieros, funcionarios encargados de hacer cumplir la ley y víctimas.

En los registros aparece el nombre de Paul Manafort, ex jefe de campaña del presidente estadounidense Donald Trump, vinculado con pagos de más de 50 millones de dólares en JPMorgan. Manafort, quien fue condenado el año pasado a más de 7 años de cárcel por los delitos de fraude fiscal y bancario, ha sido relacionado con la llamada "trama rusa".

Otro nombre que destaca es el del multimillonario ruso Oleg Deripaska, aliado del presidente Vladimir Putin, de quien se afirma pudo mover más de 1,300 millones de dólares entre 1997 y 2016 a través del Bank of New York Mellon. Mediante el Deutsche Bank, movió más de 11 mil millones de dólares a través de sus empresas. Desde 2008, Deripaska ha sido vinculado por la prensa con el crimen organizado.

Con información de Aristegui Noticias