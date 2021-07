revela_amlo_que_su_hijo_menor_contrajo_covid-19

Durante la conferencia matutina, indicó que él como su esposa, Beatriz Gutiérrez, no se contagiaron por estar inoculados con la vacuna de la empresa farmacéutica, AstraZeneca, lo que es un ejemplo de eficacia de las vacunas.

"Hace poco. Y estuvimos conviviendo, porque no se sabía, porque a los adolescentes no les pega fuerte y yo ya estoy vacunado y no tuve problema, ni la mamá, y los dos nos vacunamos con AstraZeneca. Entonces, esa es una prueba".

López Obrador dijo que "no le va a gustar mucho a Beatriz que haya dicho esto", todo sea para quitar miedos y temores entre la población respecto a la aplicación de las dosis del antídoto.

Destacó que todas las vacunas, de las diversas empresas farmacéuticas, que se han aplicado en México han demostrado su efectividad.

El jefe del Ejecutivo Federal comentó que la próxima semana un grupo de especialistas y científicos mexicanos presentarán un reporte sobre la eficacia de las vacunas anticovid para separar los asuntos de salud de juegos políticos, "ciencia, no conjeturas".

"Bendita vacuna"

Nuevamente el Presidente hizo un llamado a la ciudadanía a que acudan a los centros de vacunación para inocularse, ya que con la "bendita" vacuna se han salvado vidas.

"Bendita vacuna, que se tuvo en relativamente poco tiempo y es lo que nos ha permitido enfrentar esta pandemia, evitando mayores desgracias".

Además, López Obrador destacó el avance del Plan Nacional de Vacunación, el cual desde hace unos días volvió a un buen ritmo aplicando en promedio 904 mil vacunas al día, señaló que bajo este esquema se cumplirá la meta de que en octubre la mayor parte de los adultos mayores de 18 años estén inoculados, al menos con la primera dosis.

Estados Unidos donará más vacunas a México

Sobre la disponibilidad de las vacunas, dijo que su homólogo estadounidense, Joe Biden, hará otro donativo a México, aunque no quiso dar mayores detalles en cuanto al número de vacunas cantidades y la fecha de llegada del embarque.

"Hay un nuevo ofrecimiento, un donativo, de acuerdo a los que nos han informado, de más vacunas. Es que no puedo decir más, pero han mostrado su decisión de ayudar, hay muy buenas relaciones con el gobierno de Estados Unidos", dijo

El Mandatario aprovechó para recordar que existen buenas relaciones entre ambas naciones, por lo que buscará gestionar que los connacionales no tengan limitación para acceder al vecino país del norte.

"Acerca del tipo de vacunas, aunque nosotros estamos aplicando en la frontera la vacuna Johnson y Pfizer, que no tiene ninguna limitación, de todas formas, para los que se hayan aplicado otras vacunas, también nosotros vamos a hacer gestiones en Estados Unidos para que no tengamos ningún problema; y creo que vamos a ser escuchados porque, como tú lo mencionas, son vacunas que fueron analizadas y están demostrando su efectividad".

Señaló que, aunque la vacuna de AstraZenca es aceptada para ingresar a Estados Unidos, y esa fue con la que se inoculó, no está dentro de su agenda viajar a ese país. Además, de que bajo su opinión "la mejor política exterior es la interior"

"Yo me vacuné con AstraZeneca y claro que puedo ir, nada más que ahora no es el momento, es el tiempo, por mi agenda tengo que estar aquí, además yo siempre he dicho que la mejor política exterior es la interior, y me quedo cuidando siempre la casa y trabajando aquí; pero sí me invitaran, yo estoy seguro que no tendría ningún problema".

El político tabasqueño también dijo esperar que en breve se abra por completo la frontera con Estados Unidos para evitar sea impactada la actividad económica de ambos países, y esto puede darse también gracias a la relación de cooperación que hay entre México y Estados Unidos.

"Hay muy buenas relaciones con el gobierno de Estados Unidos y es una relación de cooperación, y nos necesitamos mutuamente. No se puede mantener mucho tiempo cerrada la frontera porque existe una vinculación económica, comercial, que es estratégica para México y para Estados Unidos, son cadenas productivas. Entonces, no se puede mantener cerrada la frontera (...) De modo que yo estoy seguro que se va a abrir por completo la frontera. Son muy buenas las relaciones, se está trabajando en ese sentido".