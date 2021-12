Reunión con gobernadores del país, un mensaje de unidad nacional: AMLO

"Me da mucho gusto y ayer se demostró que se mantiene la unidad de los gobernadores y de todo el Gobierno de la República, por lo que corresponde al Poder Ejecutivo. Eso es muy bueno", señaló.

Afirmó que la asistencia de los mandatarios estatales a esta reunión, dedicada a temas de seguridad y otros de índole social, como la pensión a personas con discapacidad de 19 a 64 años, se dio porque su gobierno ha actuado de manera respetuosa y ha sabido diferenciar la función partidista de la labor del gobierno.

Pero el jefe del Ejecutivo Federal aseguró que esto puedo lograrse gracias al buen manejo político del secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández, quien puedo llegar a acuerdo con los gobernadores.

"Quiero aprovechar que este trabajo de buscar la unidad tiene que ver con el secretario de Gobernación, Augusto López Hernández, que me está ayudando mucho; si no, vendría aquí a Villahermosa a acusarlo, pero vengo, al contrario, a decirle a los paisanos que Adán me está ayudando, me está aligerando la carga.

Y ya no sólo es mi punto de vista, sino hay coincidencias de varios actores en la función pública, en la política, de que Adán tiene muy buenos modales, buenas prácticas".

¿Tiene diez?, se le preguntó.

"Tiene diez, dicen que la política es el equilibrio, es hacer historia, es transformar, se requieren pasión, razón y a veces quienes la hacemos en el trópico, la hacemos con pasión (...) entonces Adán tiene ese mérito, es tranquilo, prudente, sabe escuchar, que eso es muy importante, es paciente, y al mismo tiempo también tiene pasión. Esto ha ayudado muchísimo en el tiempo que lleva y lo informo", respondió a los reporteros.

La Alianza Federalista y su posible desaparición

López Obrador evitó crear polémica al opinar sobre la desaparición de la Alianza Federalista, conformada por mandatarios de oposición, dijo que esa es una decisión que les compete a quienes la integran.

"No quiero opinar, son libres los gobernadores y no juzgo, no cuestiono a los que en su momento tomaron esta decisión. La política también son circunstancias, la política es tiempo y son momentos distintos. Entonces, lo que sí es, repito, muy satisfactorio el que se haya llevado a cabo este acto de unidad nacional en lo que corresponde a gobernadores y al gobierno federal, al Ejecutivo".

Dijo respetar a quienes, en su momento, decidieron formar esta agrupación, bajo el argumento de buscar una mejor distribución del presupuesto.

"Creo que en su momento los gobernadores consideraron que era importante el agruparse para pedir un cambio, sobre todo, de la ley de coordinación fiscal por la distribución de presupuesto, sin embargo me da mucho gusto y ayer se demostró que se mantiene la unidad de los gobernadores y de todo el gobierno de la República por lo que corresponde al poder ejecutivo, eso es muy bueno porque a los ciudadanos les gusta, les importa mucho que haya unidad nos podemos estar peleando por cualquier cosa pero en temas como seguridad, la gente quiere que nos pongamos de acuerdo que trabajemos de forma coordinada".

Indicó que "no podemos estar pelando por cualquier cosa", sobre todo en temas como la seguridad, ya que en ese rubro la ciudadanía necesita que haya acuerdos y consensos para trabajar de una manera coordinada y así garantizar paz y tranquilidad en el país.

"Son asuntos de interés general que van más allá de las diferencias personales, por legítimas que sean"

Ante la notoria ausencia de Enrique Alfaro, gobernador de Jalisco, el titular del Ejecutivo Federal dijo se dio por cuestiones de índole personal.

"Y no estuvo presente el gobernador de Jalisco porque nos informó que tenía un compromiso familiar, pero que iba a asistir en su representación el secretario de Gobierno. Y, en efecto, no está en Jalisco, por eso no pudo acompañarnos", expresó.