Retiro de candidatura a Salgado Macedonio se politizó, afirma AMLO

"Se politizó", así se refirió el Presidente Andrés Manuel López Obrador sobre el retiro de la candidatura de Félix Salgado Macedonio a la gubernatura de Guerrero, abanderado por Morena.

Insistió en esperar la resolución del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) y rechazó comentar si apoyaría a otro candidato.

Respecto las acusaciones de violación y agresión sexual contra Salgado Macedonio, el jefe del Ejecutivo dijo cuidará que no se fabriquen delitos.

"Yo tengo que cuidar que no se fabriquen delitos porque yo padecí de la fabricación de un delito para hacerme a un lado, para que no apareciera mi nombre en las boletas en 2006 ¿Cómo me voy a quedar callado cuando se trata de fabricar delitos?", subrayó.

Información completa más adelante