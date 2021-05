Responsable sí, pero culpable no en asesinato de candidato: AMLO

"Imagínense, un crimen que yo lamento mucho en Cajeme, y del cual resulto, de acuerdo a la visión de este partido, el responsable, no sé si utilizaron la palabra culpable, porque puede ser que sea responsable, pero no culpable", aseveró en Palacio Nacional.

Relacionó este hecho con el ocurrido en la Línea 12 del Metro en Tláhuac, donde también algunos periodistas lo han señalado como responsable por implementar una política de austeridad.

"Es decir, como no hay derroche en el gobierno, como no se les da dinero a ellos y a todos los de la cúpula del poder, como era antes, pues yo soy el responsable de la tragedia de Tláhuac".

El Presidente indicó que serán los resultados del dictamen los que determinen si el desplome en la Línea Dorada se dio por una falla en la construcción, con el cálculo estructural, con la debilidad o la fragilidad de la trabe, con los hundimientos o con la falta de mantenimiento.

Señaló que al estar en temporada electoral es común este tipo de acusaciones, pero no tienen ningún efecto, incluso, "ni siquiera llegan a propaganda".

"No pasan de ser actitudes publicitarias muy irresponsables, no tienen efecto. Además, no les ayuda a los partidos, no han entendido que ya cambió la situación en el país", aseguró.

Descartó que con esto los partidos puedan manipular la opinión a la gente y "seguirle faltando el respeto".

"Yo le tengo mucha confianza al pueblo. El pueblo me ha sacado a flote en los momentos más difíciles, cuando me querían desaforar, mejor dicho: me desaforaron, ¿quién me sacó adelante? El pueblo", subrayó.

El titular del Ejecutivo descartó preocuparse por este tipo de acusaciones, aunque las campañas en contra de su gobierno estén desatadas.

"Ni modo que me esté preocupando tanto por esas opiniones, me ocupo, porque es mi trabajo, pero a mí lo que me importa es la opinión, los sentimientos del pueblo, y le tengo mucha confianza a la gente", puntualizó.

