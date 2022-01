Responde Segob a señalamientos tras nombrar a Javier May como titular de Fonatur

En Palacio Nacional, el funcionario señaló que, aunque el ex secretario de Bienestar no tiene experiencia en materia de arquitectura, "es un político experimentado, no nada más en política, sino administrativamente".

"No se necesita que uno sea ingeniero en vías férreas para coordinar los trabajos de construcción y de diseño, lo que se necesita es que haya la capacidad y que se trabaje de manera honesta, porque esto permite que se coordinen los esfuerzos de las áreas técnicas encaminadas a trabajar en un proyecto como este".

López Hernández destacó la trayectoria en la administración pública de Javier May, la cual ayudará a que realice con eficiencia este nuevo encargo.

"Pocos lo saben, pero Javier ha tenido una larga carrera en la administración pública municipal o estatal, ha sido dos veces presidente municipal de uno de los municipios que...posiblemente el segundo municipio más importante del estado, ha sido dos veces diputado local, ha sido funcionario estatal en áreas de administración, ha sido senador de la República, es senador de la República con licencia, electo por mayoría en Tabasco y, miren, ha sido el senador más votado en la historia del estado, ha ocupado la Subsecretaría de Bienestar, últimamente era el secretario de Bienestar.

Es un político experimentado, pero también es un administrador eficiente y honesto, y que el presidente le haya encargado —porque más que un cargo, es un encargo— el que coordine los trabajos del Tren Maya, pues es un orgullo en realidad para todos", comentó.

El secretario de Gobernación fue cuestionado sobre si este cambio se da para evitar un incremento en el gasto de la construcción del Tren Maya a lo que respondió, aún se está revisando el proyecto porque en un proceso de construcción de esta magnitud siempre surgirán "ajustes", ya que depende de factores externos, como por ejemplo el precio del acero.

"En un proyecto como este siempre van a surgir ajustes a la baja o al alza, dependiendo incluso de factores externos, dependiendo, por ejemplo, de que suba el precio del acero, como ha venido ocurriendo en los últimos tiempos o de que cuando inicias trabajos encuentres algún imponderable y tengas que hacer un puente adicional. Grandes proyectos como estos implican una revisión día a día de todo, no nada más del diseño del proyecto ejecutivo, sino de la manera en que van ejecutándose las obras".

Pero afirmó que sigue vigente el compromiso de que el Tren Maya sea inaugurado en diciembre de 2023, tal y como lo ha sostenido el presidente Andrés Manuel López Obrador.

"El compromiso es que el Tren Maya debe de estar entrando en operación en diciembre del año 2023, la obra debe de estar terminada por etapas entre junio y noviembre del 2023, y el presidente lo hace puntualmente, pues cada semana hay reuniones de evaluación, primero aquí en oficinas y cuando menos una vez al mes se realiza una gira de supervisión (....) Tenemos entendido que las compañías constructoras van a acelerar en el próximo mes los trabajos de construcción de los tramos, ya va a iniciar la construcción de las estaciones también, y hay toda una serie de obras que complementan el proyecto del Tren Maya, como lo es, por ejemplo, el aeropuerto de Tulum, que ya se definieron", apuntó.

Respecto a los cambios en el tramo 5 del Tren Maya, el funcionario dijo que el acercamiento con empresarios y habitantes de la Riviera Maya se está dando en "buenos términos" para liberar el derecho de vía, por lo que se prevé que entre el 14 y 17 de enero pueda estarse trabajando el tramo cinco sur.

"Nosotros estamos coadyuvando, hablando con empresarios, con ejidatarios, con pequeños propietarios y avanzando en la liberación del derecho de vía, que va por buenos términos. Había o hay el planteamiento de que el día 14 de enero, pasado mañana, ya se pueda estar trabajando físicamente en el tramo 5 sur, se está revisando si inician el 14 o se inicia el 17, pero va bien. Y ahora seguramente la presencia, el trabajo de Javier ahí en la zona hará que se cumpla en tiempo y forma con los compromisos".

En torno a que el gasto por este cambio de trazo costaría a la Federación alrededor de mil millones de pesos, López Hernández dijo que se debe evitar la especulación y es "ocioso" mencionar cantidades.

"Bueno yo creo que nosotros debemos evitar la especulación, yo no hablaría de cantidad económica, desde aquí lo reiteramos vamos a donde haya que pagar derecho de vía porque hay casos de algunos otros que nos dicen que no quiero que me paguen estoy de acuerdo que el trazo por ahí, bueno pues habrá algunos lugares donde no nos cueste o no le cuesto al gobierno federal el derecho de vía, otros que se pague lo justo, para eso el instituto, el Indaabin, se encarga de hacer las opiniones de valores y los avalúos. Pero sería un poco hasta ocioso mencionar una cantidad".

Reiteró que "va en tiempo, en forma, y hay disposición de los habitantes, de los pequeños propietarios, de ejidatarios, de comuneros, de empresarios que el Tren Maya sea una realidad".