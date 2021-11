Responde AMLO a Rubén Moreira tras declaraciones por Reforma Eléctrica

Luego de las declaraciones del coordinador del PRI en la Cámara de Diputados, Rubén Moreira , que no aprobará la Reforma Eléctrica , el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que eso demostraría que "no representa al pueblo".

"Me llamó la atención que ayer un diputado, este señor Moreira, que es el que manda en el PRI; amenaza y dice ´como no hubo negociación, no hubo partidas de moche, entonces que se olvide el Presidente, no vamos a aprobar la reforma eléctrica.

Noticia Relacionada Soy responsable pero no culpable: AMLO sobre inundación en Tula

Pues si no es conmigo, es con el pueblo. Si no aprueban la reforma eléctrica van a terminar de demostrar que no representan al pueblo", subrayó.

En Palacio Nacional, el titular del Ejecutivo Federal lamentó que un partido como el Revolucionario Institucional esté a favor "saqueadores, "quienes han hecho negocios al amparo del poder público".

"Van a afianzarse como salinistas y le van a dar la espalda no solo a Lázaro Cárdenas, sino a Adolfo López Mateos (...) No es un asunto de toma y daca, los principios no se negocian. Es lamentable que un partido que surge de un movimiento revolucionario termine como defensor de saqueadores, dándole la espalda al pueblo. ¿Qué significa que no aprueben la reforma eléctrica? Que sigan haciendo negocios los de las empresas extranjeras, sobre todo españolas", refirió.

Información completa más adelante