responde_amlo_a_portada_del_diario_the_economist

En tono de broma, el Mandatario dijo sentirse importante al estar en la primera plana de este medio extranjero, pero que a todas luces es un artículo propagandístico en contra de su gobierno; algo normal pues este tipo de publicaciones están alineadas a la política neoliberal.

"Es normal, porque están molestos los que apoyaron por mucho tiempo el modelo neoliberal, que no es más que una política de pillaje, y estas revistas o periódicos del extranjero estuvieron a favor de las privatizaciones".

López Obrador dijo que el llamado de The Economist a los mexicanos a no votar por su proyecto de gobierno, va en contra de la ética profesional.

"Es como si fuera con los ingleses y les pidiera que votaran por mi amigo (Jeremy) Corbyn, del Partido Laborista, pero yo no puedo hacer eso, porque eso les corresponde a los ingleses. Entonces por qué no respetan, ni siquiera las formas", subrayó.

El Presidente dijo que este tipo de textos refleja una "propaganda muy ramplona" y que, así como en la política, en el periodismo también "se puede hacer todo, pero hay que procurar no hacer el ridículo".

"Una portada como si fuese un cartel. Es una propaganda muy ramplona, de pasquín, entonces eso no les ayuda. Si de por sí los medios de información están atravesando por una severa crisis de credibilidad, esas revistas famosas están atravesando por una situación crítica, pero si no cambian su política editorial y no actúan con ética pues no las van a leer ni en Londres", acotó dando por concluida la conferencia de este viernes.

