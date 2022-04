Responde AMLO a ONU acusaciones por desapariciones forzadas en México

En La Mañanera de este miércoles, el mandatario federal señaló que este organismo mundial no cuenta con toda la información y no están actuando con apego a la verdad.

De manera categórica afirmó que efectivos militares ya no participan en actos que vayan en contra la ciudadanía, en este caso en desapariciones forzadas.

"Hay que informarle a la ONU porque ellos no vieron nada de los abusos que se cometían, crímenes de estado durante el periodo neoliberal. Hay que ponerlos al tanto de que ya es otra realidad... y ningún organismo internacional va a ponernos en el banquillo de los acusados si estamos actuando con legalidad, con humanismo, si no permitimos la corrupción, si no permitimos la impunidad".

Al ser cuestionado sobre la recomendación de la ONU de que el gobierno mexicano debe dejar a un lado el enfoque de militarización en el ámbito de la seguridad pública, López Obrador dijo que ya son otros tiempos, pues el ejército ya no es utilizado para reprimir.

"Con todo respeto toda la información, no están actuando con apego a la verdad, ya no es el tiempo de antes, en que se usaba al ejército para reprimir o para rematar heridos como se hacía en la época de Calderón o para desaparecer a personas ya no es ese tiempo".

Respecto al incremento de niñas y mujeres desaparecidas en el país, sobre todo, en las últimas fechas en el estado de Nuevo León, dijo que la subsecretaría de Derechos Humanos de la secretaría de Gobernación (Segob), Alejandro Encinas Rodríguez, está atendiendo las recomendaciones de la ONU e indicó que en los próximos días informará sobre lo que esta administración está haciendo en materia de desapariciones.

De acuerdo a la ONU, la situación que se vive en México es muy preocupante, ya que se tienen registradas 95 mil 121 personas desaparecidas, de las cuales el 98 por ciento se dieron durante el 2006 y el 2021.

Subrayó que al tema de las desapariciones se suma la problemática de identificación forense, pues de acuerdo a datos oficiales más de 52,000 personas fallecidas no han podido ser identificadas y se encuentran en fosas comunes, instalaciones de los servicios forenses, universidades y centros de custodia y almacenamiento forense.

Además, el organismo internacional dijo que sólo entre el 2 y el 6 por ciento de las desapariciones reportadas en el país, hasta el 26 de noviembre de 2021, habían emitido 36 sentencias en todo el país.

