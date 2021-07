Responde AMLO a especulaciones por próxima visita a la tierra de 'El Chapo'

"Para que vean la forma tendenciosa de hacer periodismo", expresó.

Sin embargo, reconoció que estas hipótesis se hayan generado porque en un principio los eventos programados en Badiraguato serían privados y sin acceso a la prensa que lo acompaña en sus giras de trabajo.

Explicó que, además de la supervisión de la construcción de caminos, inaugurará un cuartel de la Secretaría de la Defensa.

López Obrador aclaró que para evitar "invenciones" el trayecto de Sinaloa a Nayarit lo realizará en helicóptero para optimizar tiempos y serán a puerta cerrada.

"No vayan a inventar, porque tienen muy buena invención, mucha capacidad inventiva. Voy a hacer parte de esta gira en helicóptero porque nada más tengo tres días. Si no lo hago en helicóptero me llevaría 14 horas", subrayó.

