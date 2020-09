Responde AMLO a declaraciones de Trump sobre muro fronterizo

"Guardo silencio, no quiero ser rehén de lo que diga, quiero ser dueño de mi silencio, por el bien del país", esa fue la respuesta del Presidente Andrés Manuel López Obrador a Imagen del Golfo sobre las declaraciones de su homólogo estadounidense, Donald Trump, quien apuntó que México pagará el muro fronterizo mediante un impuesto a las remesas y el cobro de peaje a los automóviles mexicanos que cruzan la Unión Americana.

Señaló que hay que tomar en cuenta que el cualquier parte del mundo cuando hay elecciones siempre "hay una mayor manifestación de opiniones, se encienden las pasiones, brota el entusiasmo".

"En Estados Unidos, en 45 días van a haber elecciones, imagínense como está de caliente ese asunto, ojalá y no pase a mayores; pero como es legítimo, los candidatos, los partidos están manifestándose. Por eso lo más adecuado es esperarnos a que pasen las elecciones".

Entonces se debe tomar como un comentario con tinte electoral, le preguntó Imagen del Golfo:

"No quiero calificarlo, sencillamente es esperar, porque se van a decir muchas cosas, como es legítimo y natural que pase", indicó.

Al insistir si México pagará el muro, respondió que "Estamos en una situación complicada, entonces en estos 45 días por la campaña de nuestro país vecino tenemos que actuar con mucha prudencia. No quiero hablar del tema, no quiero ser rehén de lo que diga y quiero ser dueño de mi silencio, por el bien del país".

El mandatario reiteró nuevamente la buena la relación con Estados Unidos y, en particular, con el presidente Donald Trump.

Aprovechó el contexto para asegurarle a los habitantes de Chihuahua que el cumplimiento del tratado entre México y Estados sobre el agua en la frontera no representará escasez de agua.

"Vuelvo a hacerles el llamado de que tenga confianza, de que no se van a quedar sin agua. Yo no me prestaría a algo indebido sino hubiera agua en Chihuahua para los agricultores y para la gente hablaría con el gobierno de Estados Unidos", comentó.

López Obrador aseguró que sí hay agua en Chihuahua, pero al estar en un ambiente también electoral "los politiqueros" están manipulando la información.