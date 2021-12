Responde AMLO a críticas por visita al AIFA

"Están muy ofuscados, están muy nerviosos, por el cambio de régimen, no es un cambio de gobierno, sino de régimen, por eso es la Cuarta Transformación. Ellos pensaban que iba a ser más de lo mismo. Una segunda versión de lo que fue el 2000".

En La Mañanera, dijo que personajes como el periodista Joaquín López-Dóriga y el expresidente Felipe Calderón no entienden esta nueva realidad, "no lo aceptan y en su enojo caen hasta en el ridículo.

"No es nada más López-Dóriga, ni siquiera Felipe Calderón. Es, siempre lo he dicho, un pensamiento de muchos, de millones. Afortunadamente es mayoría la gente que está despertando, pero sigue habiendo muchos dogmáticos, conservadores, que se obnubilan y no quieren ver la nueva realidad, y por eso caen el ridículo".

No saber leer, pero no dice mentiras

Al hacer referencia sobre el tuit que escribió Calderón Hinojosa: "viajar en un tren que no existe", López Obrador dijo que "cree que nos quedamos en la época de los montajes".

Lamentó que este tipo de publicaciones provengan de alguien que estuvo al frente de la Presidencia de la República, es "una vergüenza".

"Ojalá y cuiden su prestigio. Se puede decir que no tienen, pero no debemos ser injustos y lapidarios. Pero deben de cuidarse, y sobre todo un expresidente, por lo que representó a México en su tiempo.

También refutó lo dicho por el ex mandatario panista, sobre que Ana Elizabeth Vilchis no sabía leer, "pues no sabrá leer la señorita de la sección, pero la señorita no dice mentiras, no es mentirosa".

Ante este escenario, el político tabasqueño reconoció el papel que juega la oposición y algunos periodistas, pues "todos ayudan porque nosotros aspiramos a llevar a cabo la transformación por la vía democrática y la democracia requiere de contrapesos".

Indicó que la democracia es competencia, por lo que nadie debe sentirse absoluto, y reconoció el comportamiento de sus adversarios, cuyos ataques solo se han quedado registrados en las redes sociales, a diferencia de lo que sucede en otras partes del mundo, lo que lo llevó a calificarlos como "ternuritas".

"El que las diferencias se expresen de esta forma. La verdad que es hasta para decirles ´ternuritas´, es para aplaudirles. Es que hay grupos conservadores, lo hablábamos hace unos días, en otras partes, pero muy violentos y acá no pasa de esto".

Para finalizar su comentario, el presidente López Obrador pidió un aplauso a su Gabinete que lo acompaña en las instalaciones de la a 13 Zona Militar, en Tepic, Nayarit.