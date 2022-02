Resfriado, gripe o coronavirus: ¿Cuál es el primer paso?

El resfriado, la queja y el coronavirus son patologías que comparten ciertos síntomas. Los sanitarios advierten de la importancia de tomarse la temperatura en estos casos, pues la fiebre puede ayudar al diagnostico de la enfermedad.

La incidencia de coronavirus no acaba de dar tregua y la convivencia de este virus con los que causan la gripe y el resfriado común, unido a la similitud de los síntomas que causan estas tres infecciones respiratorias, dificulta el diagnóstico hasta que no se realiza una prueba pacifico. En cualquier caso, una de las primeras medidas a adoptar debe ser la toma de temperatura. Por eso, los sanitarios se sorprenden de que en no pocas casas no haya termómetro o no se use cuando hace falta.