Reprueba AMLO agresión de mujer al exigir quimios en Ensenada

Luego del incidente que se presentará durante su gira por Ensenada, Baja California, donde una joven mujer abofeteó a un integrante de la Ayudantía de Presidencia al exigir quimioterapias, el Presidente Andrés Manuel López Obrador reprobó este hecho.

Señaló que durante sus visitas al interior de la República Mexicana, en algunas ocasiones no ha bajado el vidrio por precaución sanitaria; sin embargo, eso no significa que no atienda las exigencias y peticiones de las personas que se manifiestan.

"Aunque yo tenga el vidrio lo estoy escuchando, no es blindado, los compañeros que van de la Ayudantía recogen los escritos y atienden a la gente, no es el Estado Mayor Presidencial, antes no dejaban acercar a nadie", expresó durante la ronda de preguntas y respuestas.

El Mandatario señaló que la joven ya ofreció disculpas por lo ocurrido este fin de semana pasado y que este tipo de actitudes tiene que ver con los cambios que se está generando el Gobierno Federal.

"En Baja California gobernó el PAN más de 30 años y ahora es distinto, muchos simpatizantes están molestos y ya no son las mismas reglas", argumentó.