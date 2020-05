Reporta la SSa 197 decesos en un día por Covid-19; Se abandonaron hospitales: Gatell

Hasta este miércoles se tienen registrados 27 mil 634 casos acumulados de Covid-19 y 2 mil 704 defunciones, informó el director de Epidemiología de la Secretaría de Salud (Ssa), José Luis Alomía Zegarra.

Ayer se reportaron mil 609 contagios nuevos y hubo 197 decesos, informó el funcionario.

En la conferencia de prensa nocturna en Palacio Nacional, señaló que del total de casos acumulados, 7 mil 149 permanecen activos al tener un inicio de síntomas durante los últimos 14 días. Además, hay 17 mil 553 casos sospechosos.

Agregó que desde el inicio de la pandemia en el país se han estudiado a 110 mil 944 personas, de las cuales 65 mil 807 tuvieron resultados negativos.

Alomía Zegarra dijo que hasta este momento se tienen 234 defunciones sospechosas, que podrían sumarse a las cifras confirmadas. Las entidades con mayor número de fallecimientos son la Ciudad de México, Baja California y Estado de México.

Asimismo, indicó que en comparación con el pasado 5 de mayo, el miércoles se registró un incremento de 6.2 por ciento (mil 609) en el número de casos nuevos confirmados.

Por otra parte, destacó que a nivel nacional existe una ocupación de camas de 33 por ciento; es decir, seis mil 686 de 13 mil 594. La mayoría de éstas se encuentran en la Ciudad de México, Baja California y Estado de México con 71, 57 y 54 por ciento, respectivamente.

Cdmx, Edomex y BC aún acumulan más casos

Este miércoles, el número de contagios de Covid-19 en el país ascendió a 27 mil 634, cuya mayoría permanece ubicada en la Ciudad de México, el Estado de México y Baja California.

La capital del país concentra 7 mil 521 contagios acumulados, 4 mil 125 casos sospechosos y 12 mil 583 casos negativos.

Después, el Estado de México sumó 4 mil 661 casos positivos acumulados, 5 mil 4 pacientes sospechosos y 6 mil 21 descartados.

Baja California acumuló un total de 2 mil 97 personas infectadas, 627 casos sospechosos y ha descartado la enfermedad en mil 560 pacientes.

Los casos activos llegaron a 7 mil 149, de los cuales mil 875 le corresponden a la Ciudad de México, mil 46 al Estado de México y 295 a Baja California.

Por otra parte, las defunciones confirmadas a causa de este virus sumaron 2 mil 704, siendo nuevamente la Ciudad de México la entidad con mayor número de bajas con un total de 604.

En seguida, Baja California concentra 326 muertes, 244 el Estado de México, 180 Sinaloa, 179 Tabasco, 158 Quintana Roo, 117 Chihuahua, 116 Puebla, 83 Veracruz, 74 Morelos y 58 Hidalgo.

Guerrero y Michoacán reportaron 57 defunciones, Coahuila 48, Guanajuato 40, Jalisco 37, Tlaxcala y Yucatán 36, Oaxaca 30, Nuevo León 28, Tamaulipas 27, Campeche 25, Sonora 24, Nayarit 20 y Querétaro 19.

Baja California Sur y Zacatecas sumaron 18 bajas, Chiapas 12, Aguascalientes 10, San Luis Potosí nueve, Durango ocho y Colima seis.

Critica López-Gatell descuidos en el sexenio de Peña Nieto

El secretario de Salud durante el sexenio encabezado por el priista Enrique Peña Nieto, José Narro Robles, usó ayer información presentada el martes por Hugo López-Gatell Ramírez para cuestionar si México de verdad ha aplanado la curva de contagios de coronavirus.

Respecto a lo anterior, el actual subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud fue cuestionado por una reportera durante la conferencia que se celebra diariamente en el Palacio Nacional para actualizar los datos de la pandemia.

López-Gatell dijo que recordaba a Narro Robles porque en la administración anterior quedaron abandonados 307 hospitales en el país.

"Ahorita me acordé del doctor Narro, 307 hospitales quedaron abandonados durante la administración anterior por distintas razones", mencionó en conferencia de prensa.

"Respeto la opinión del doctor Narro. Es un personaje de la vida pública, fue rector de la Universidad Nacional Autónoma de México, fue secretario de Salud, fue dirigente en el PRI, me parece un individuo respetable. Deberíamos ver sus argumentos, a ver a qué se refiere. Ya no le sigo la pista a Narro, no sé si está en el PRI o si está en la UNAM, pero por ahí debe estar", puntualizó López-Gatell.