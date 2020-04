"Reparto de despensas de cárteles no ayuda"

A las organizaciones del crimen organizado que se están peleando plazas con la entrega de despensas en plena epidemia del coronavirus, el presidente Andrés Manuel López Obrador indicó que eso no ayuda sino que le bajen a sus "malandronadas", durante la conferencia matutina de hoy.

Resaltó que si bien el gobierno está concentrado en atender la pandemia del coronavirus, se mantienen al tanto de la inseguridad, y ni por la contingencia sanitaria han bajado los homicidios.

"He estado viendo que reparten despensas, no ayuda, ayuda el que dejen sus malandronadas, ayuda el que le tengan amor el prójimo, ayuda el que no le hagan daño a nadie, ayuda que no se sigan enfrentando y sacrificando, ayuda que piensen en sus familias y en sus madres y el sufrimiento que les provocan.

"Que no vengan a decir: estamos entregando despensas. Mejor ¡bájenle! Y piensen en sus familias, en ustedes mismos que se dedican a esas actividades, hay que tenerle amor a la vida. La vida es lo más sublime, es una bendición. Ya me salieron como los de antes, que repartían despensas de frijol con gorgojo".

Refirió que el gobierno tiene información de ese reparto, pues las despensas incluso llevan la etiqueta del cártel que la envía; descartó frenar con seguridad el reparto de éstas, pues lo importante es que si la gente tiene opciones de bienestar se contrarrestan las acciones del crimen organizado.