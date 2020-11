Reitera AMLO postura de no pronunciarse acerca de elecciones en EU

El Presidente Andrés Manuel López Obrador reiteró su postura de no pronunciase respecto a las elecciones en Estados Unidos pese a que el equipo de Joe Biden hiciera contacto con el gobierno de México.

Durante La Mañanera, aseguró que el político demócrata estadounidense ya entendió" la postura mexicana, pero quienes no la han entendido son "nuestros adversarios" y algunos "diplomáticos improvisados".

Por ello, anunció que dio la instrucción para que en todas las embajadas y consulados de México en el exterior sea distribuido un memorándum con la Doctrina Estrada y no se olvide el principio de no intervención y autodeterminación de los pueblos; sugerencia que toma del canciller Marcelo Ebrard Casaubon.

El Mandatario negó que pueda haber represalias por no pronunciarse ante la victoria de Joe Biden, ya que México se está apegando a sus principios, además de que no somos colonia de Estados Unidos, es decir, "el gobierno de México no es pelele de ningún gobierno extranjero".