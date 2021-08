Reitera AMLO autonomía de Gertz Manero ante caso Odebrecht

Sobre la nueva solicitud que hiciera el ex director de Petróleos Mexicanos ( Pemex ), para el cierre de la investigación complementaria de los casos Odebrecht y Agronitrogenados y de esta manera reunir más pruebas en su defensa, el presidente Andrés Manuel López Obrador , dijo que tiene confianza en la manera en cómo está manejando la investigación la Fiscalía General de la República ( FGR ).

"Nada más que quiero, que quede claro que yo no doy órdenes en la Fiscalía. Yo he visto al fiscal desde que soy presidente creo que, en seis ocasiones, nada más, y eso porque trabajamos juntos el compromiso de llegar a la verdad en el caso de los jóvenes de Ayotzinapa, él viene o participa en teleconferencia, pero no tengo una relación", respondió a Imagen del Golfo.

El jefe del Ejecutivo recalcó que, hoy por hoy, entre el Poder Ejecutivo y el Poder Judicial existe una "relación de respeto", que poco se entiende, ya que en administraciones pasadas era lo contrario, había subordinación.

Noticia Relacionada Mal tiempo habría tirado helicóptero de la Marina: AMLO

"Él no me permitiría que yo le diera ordenes ni yo lo haría, por principios. Es una relación de respeto, y eso también cuesta trabajo que se entienda, porque piensan que es como antes", subrayó.

Indicó que legalmente no le corresponde estar pendiente de los juicios, aunque recalcó que "sí me interesa que la impartición de justicia sea rápida, sea expedita y sea eficaz, eso sí me importa. Que la fiscalía actué bien".

El político tabasqueño refrendó su confianza tanto a la Fiscalía General de la República y en sí a todo el Poder Judicial, encabezado por el ministro Arturo Zaldívar, aunque aclaró que esta distinción noes para todos los ministros ni para todos los jueces en franca referencia a Juan Pablo Gómez Fierro, juez segundo de distrito en materia Administrativa, Especializado en Competencia Económica, que concedió una suspensión definitiva a la reforma eléctrica.

"Entonces, no todos son así, no generalizo, pero hace falta limpiar, hace falta limpiar el Poder Judicial. Es que jueces, magistrados, ministros, al servicio de grupos de intereses creados, no sólo al servicio de la delincuencia organizada, al servicio de la delincuencia de cuello blanco", acotó.

Insistió en que en los sexenios pasados nunca se protegió al pueblo, sino a los "potentados".

"¿Dónde queda el ideal de Morelos, que decía: ´Que haya tribunales que protejan al débil de los abusos que comete el fuerte´?, ¿dónde está la justicia?

Y pueden alegar: ´No, es el derecho´. Pues entonces que le cambien de nombre a la Suprema Corte y que ya no sea Suprema Corte de Justicia de la Nación, sino que sea Suprema Corte del Derecho de los Potentados. Ese es el fondo del asunto", comentó.