Regreso a clases, 'terapia' en medio de la pandemia: AMLO

"Ya no es posible, no es conveniente, que se continúe con las clases a distancia, necesitamos pensar en los niños, en los adolescentes, y cuidarlos emocionalmente; la escuela es fundamental, es necesario que regresen los niños a la escuela, es la mejor terapia", indicó.

El Presidente reconoció que hay aumento en los casos de coronavirus derivado de la tercera ola en el país, pero aseguró que "no hay riesgos mayores para niños y adolescentes y se puede tener un buen control", por lo que no hay excusa para seguir con las clases a distancia.

"Sí hay contagios, sin embargo, no hay riesgos mayores para los niños y adolescentes, se puede tener un buen control, no debe ser ese el pretexto (...) No tenemos tasas de mortalidad por pandemia de COVID en niños y jóvenes".

Insistió en que se respetará la decisión de los padres de familia de continuar con las clases a distancia, "no es por la fuerza, nada por la fuerza todo por la razón y el derecho".

López Obrador señaló que México, a diferencia de otros países en el mundo, suspendió las clases presenciales a raíz de la pandemia por SARS-Cov-2, pero "esto no es bueno; ya no podemos seguir con las escuelas cerradas y tenemos que aplicarnos todos: madres, padres de familia, maestras, maestros, dirigentes sindicales, autoridades municipales, estatales, el gobierno federal".

"Necesitamos pensar en los niños, los adolescentes y no sólo cuidarlos, que hay que hacerlo para que no se contagien, sino cuidarlos emocionalmente y la escuela es fundamental".

El Presidente dijo que la Secretaría de Educación Pública (SEP) tiene la instrucción de diseñar el plan de regreso a clases presenciales para finales del mes de agosto, como lo estipula el calendario escolar.

Aprovechó para invitar a los padres de familia, maestras, maestros y directivos de escuelas tanto públicas como privadas a que ir creando las condiciones para la reapertura de los planteles educativos.

