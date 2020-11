Regresa juez a la FGR orden de aprehensión contra Videgaray

Andrés Manuel López Obrador, Presidente de México, señaló que un juez de control regresó a la Fiscalía General de la República (FGR) la solicitud de orden de aprehensión contra Luis Videgaray, ex secretario de Relaciones Exteriores durante el mandato de Enrique Peña Nieto, con la finalidad de reforzar la investigación y perfeccionar el expediente.

"Pues, yo sé que el juez regresó la solicitud a la Fiscalía para que se mejorará o se enriqueciera, que se reforzará la investigación, esa es la información que yo tengo, y no tengo más elementos porque no me corresponde, eso le corresponde a la fiscalía general, y como lo hemos dicho es independiente", indicó el mandatario mexicano.

Insistió en que es un caso de la Fiscalía en coordinación con el Poder Judicial, y al ser poderes independientes del Ejecutivo Federal hay que esperar a los resultados que presenten estas instancias.

Ante este contexto, López Obrador exhortó a Videgaray Caso declare y no espere a que se inicie un juicio en su contra, "el que nada debe, nada teme".

Comentó que cualquier persona que está siendo señalada o acusada de un ilícito y, es inocente, debe presentarse y declarar para deslindar responsabilidades, "se tienen que integrar las averiguaciones; si el juez lo amerita, autorizar la orden de aprehensión, existe el derecho al amparo". Pero, si su decisión en otra, entonces deberán esperar los tiempos que marcan los procedimientos legales.

En el caso de Videgaray, pidió esperar que la FGR resuelva sobre la solicitud de orden de aprehensión en su contra, pero sin que haya fabricación de delitos,"que no haya persecución, que no haya venganzas, que se aplique la ley sin tendencias, sin buscar dañar a las personas si no tienen culpa, si no son responsables".

López Obrador expresó que los juicios son procesos largos, que pueden tardar mucho tiempo, pero eso "no debemos de alarmarnos", ya que son necesarios para terminar con la corrupción y la impunidad y así purificar la vida pública.

"Pero que no se afecte por parejo, que no sea rajatabla, que no tengan que pagar justos por pecadores", acotó.