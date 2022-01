Regresa AMLO a la mañanera: 'ya salimos del contagio, nos fue bien'

"Ya salimos del contagio, nos fue bien, es demostrable que esta variante no tiene la misma gravedad que la anterior, de la variante Delta, en síntomas y también en tiempo de recuperación. Esto es bueno para que no nos espantemos".

Exhortó a que la población siga los protocolos sanitarios, dado que Ómicron es "muy contagiosa", aunque eso no ha representado un incremento en hospitalizaciones ni fallecimientos, y siga aplicándose la vacuna de refuerzo contra el coronavirus.

"De todas formas, hay que cuidarnos, evitar contagios porque, eso sí, se trata de una variante muy contagiosa, mucho muy contagiosa, están creciendo mucho los contagios en el país, pero no así las hospitalizaciones y, lo más importante, no hay incremento en fallecimientos, eso es muy importante. Lo que ayuda mucho también es la vacuna, el vacunarnos y no dejar de aplicarnos la vacuna de refuerzo, porque también con esa vamos a lo seguro, con la vacuna de refuerzo son menos los síntomas y no nos agravamos"

Agradeció los mensajes para su pronta recuperación, entre ellos los de los presidentes y mandatarios de varias partes del mundo, quienes expresaron su solidaridad con su estado de salud.

"Le agradezco a toda la gente que estuvo pendiente de mi situación de salud. Amor con amor se paga, es recíproco. Yo quiero mucho, y lo digo de manera sincera, al pueblo de México y mucha gente me quiere y se preocupa por mi situación de salud".

Al darle la palabra al titular de la Profeco, Ricardo Sheffield Padilla, para a dar a conocer el Quién es Quién en los Precios de los Combustibles, en tono de broma López Obrador dijo: "la libró", pues fue el funcionario que estuvo con él hace ocho días, cuando ya presentaba disfonía y había la sospecha de que pudiera ser Covid.

"Una de las pruebas de que es contagioso el COVID, pero la libró porque estuvo conmigo el lunes y al parecer no tiene nada. Ya si se contagia ya no es culpa mía", dijo.