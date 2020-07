Registran 9 estados incremento de contagios por Covid-19; Veracruz con rebrote

Desde Irapuato, Guanajuato el Presidente Andrés Manuel López Obrador comentó que sólo nueve estados son los que mantienen un incremento en contagios por Covid-19, en los 23 restantes se está dando una baja en el número de nuevos casos.

"Le pedí al Dr. Hugo López Gatell de cómo vamos en cuanto a hospitalización y el informe que debemos es que son dos estados en donde tenemos saturación, en hospitalización general, y eso en 80 por ciento de ocupación de camas de hospital para atención de enfermos con COVID; esos son Nuevo León y Tabasco y aquí ya estamos actuando para ampliar el número de camas y tener espacios".

Informó que en el caso de Yucatán y Quintana Roo se va a requerir aumentar el número de camas, mejorar instalaciones hospitalarias, y aquí el encargado es el director del Instituto Mexicano del Seguro Social.

"Aquí lo que sucedió, y ojalá y no se repita, es que había una disminución de la pandemia y hubo una especie de rebrote y volvió a incrementarse el número de afectados; eso lo debemos de cuidar".

Aseguró que en estos dos estados, al igual que Veracruz, presentaron un rebrote de nuevos casos de coronavirus, por lo que exhortó nuevamente a la población a continuar implementando las medidas de protección.

"En algunos otros estados como la Ciudad de México, al haber mayor movilidad y se está abriendo la actividad en lo general, ahí vamos va a la baja, estamos esperando los últimos resultados, cuidando que no vaya a haber un rebrote; entonces es cuidar para que donde teníamos menor incidencia de la pandemia no resurja".

Recalcó que ante este contexto no solo depende de la autoridad, sino de la propia ciudadanía "ya aprendimos, nunca habíamos tenido tantas clases de higiene personal, nunca nos habíamos lavado las manos con tanta frecuencia como ahora".

"Ya sabemos que debemos tener la sana distancia, ni modo que ahora alguien se ofenda porque no le damos la mano, si no lo abrazamos, ya habrá tiempo para eso, ya sabemos que eso ayuda y la higiene personal".

Enfatizó que los mexicanos han actuado de manera ejemplar, ya que al no ser obligatorio quedarse en casa, hubo recomendaciones que se tuvieron que seguir y se llevaron a cabo, pero no el gobierno no necesitó actuar de manera severa, estricta y autoritaria.