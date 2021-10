Reforma eléctrica contempla transición de energías limpias: AMLO

"La transición hacia las energías limpias se contempla en la reforma constitucional", aseguró Andrés Manuel López Obrador, y no como parapeto para beneficiar los grandes empresarios, "a los delincuentes de cuello blanco".

Desde Palacio Nacional, señaló que México ha cumplido, por convicción, con todos los compromisos para combatir el cambio climático, por ello se ha reducido la producción de petróleo.

"Cuando se habla de cambio climático nosotros estamos actuando de manera responsable y no nada más porque nos lo exijan organismos internaciones, porque en todo esto hay mucha hipocresía, se habla mucho del cambio climático pero se permite que se extraiga cada vez más petróleo", indicó.

El mandatario federal detalló que la reforma considerará como energías limpias las generadas por centrales hidroeléctricas, que pasarán a producir el doble de lo que hoy aportan al país –del nueve al 18 por ciento- una vez resuelto el tema del despacho.

Dijo que quienes se oponen a esta reforma es "porque los que mandaban antes son los que se benefician, pero no el pueblo de México.

"Nosotros tenemos que garantizar que no aumente el precio de la luz y tenemos que garantizar que el litio sea para beneficio de los mexicanos y también que se produzcan energías limpias, y lo podemos lograr con las hidroeléctricas y también con las plantas de generación de energía solar."

López Obrador insistió que en esta reforma constitucional se está tomando en cuenta no solo extraer petróleo solo para garantizar en el mediano plazo el abasto interno de combustible.

"La política petrolera es no vender petróleo crudo, procesar toda nuestra materia prima. Por eso la nueva refinería, por eso la adquisición de la refinería de Shell, por eso estamos modernizando las seis refinerías que se tienen, por eso estamos construyendo una coquizadora en Tula que se había quedado en el abandono, para los dos millones de barriles que tenemos como límite producir, dos millones, no más, nos alcancen para convertir ese petróleo crudo, esa materia primera en gasolinas, en diésel, en turbosina y abastecer el mercado interno, y ya no comprar la gasolina en el extranjero. Ese es el plan.".

Reiteró que con la reforma eléctrica se pondrá orden en lo eléctrico, y "que el litio sea de la nación y conducir la transición energética para producir energía con bienes renovables".