Reforma eléctrica ayudará a evitar abusos e injusticias: AMLO

Reiteró que con la reforma eléctrica, que aún sigue discutiéndose en el Congreso, representará que los consumidores mexicanos paguen menos por él servicio de luz. Además, de que con esta reforma se evitará que México siga siendo explotado por empresas extranjeras.

"Y esto significa pagar menos por la luz, que lo que paga la familia o el consumidor doméstico todas estas trampas, las va a quitar si se aprueba la reforma eléctrica y lo mismo lo de litio no lo olvidemos aunque todo está en lo de la luz, pero la reforma contempla que el litio se ha explotado por la nación, en beneficio de México, que no sea explotado por empresas extranjeras, porque se trata de un mineral estratégico para el desarrollo, porque no se va a poder sustituir el petróleo, si no hay un desarrollo de litio para la producción de energías alternativas".

Noticia Relacionada Reforma Eléctrica busca acabar con desigualdad tarifaria: Morena

"Entonces, todo eso es lo que comprende o lo que incluye la reforma eléctrica, y los legisladores, diputados y senadores, son los que van a decidir. Y es muy interesante, porque también es un emplazamiento para ver quiénes están a favor de la Comisión Federal de Electricidad, que es una empresa pública, que da el servicio desde hace mucho tiempo y que se propone no aumentar las tarifas, y por eso esta reforma, o qué legisladores están a favor de Iberdrola o de Repsol o de las empresas extranjeras, ahí se va a ver con mucha claridad", resaltó.

López Obrador comentó que para fortalecer a la industria eléctrica nacional y evitar lo que está sucediendo en España con los altos precios de la luz la reforma eléctrica debe aplicar a la brevedad.

"Nada de que ´es que consideramos que sí está bien la iniciativa, pero debe entrar en vigor a partir del 2030, vamos a poner un transitorio para que entre en vigor a partir del 2026´. No, no, es que tenemos que fortalecer a la industria eléctrica nacional porque, si no, nos va a pasar lo que está sucediendo en España", indicó.