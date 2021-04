Reforma al outsourcing registra incremento en salarios: STPS

Luisa María Alcalde, secretaria del Trabajo y Previsión Social, dijo que la reforma que regula la subcontratación registra ya un incremento en los salarios del 15 al 32 por ciento, ya que se están reconociendo los derechos laborales de los trabajadores.

"Más de 300 mil trabajadores que ya han sido reconocidos, que han sido transferidos y reconocidos como trabajadores propios, incluso con datos del IMSS estos registros tienen incrementos importantes en los salarios que van desde el 15 hasta el 32 por ciento", informó.

Detalló que los cambios a la reforma en materia laboral para eliminar la subcontratación fueron en beneficio de los trabajadores mexicanos, y enlistó los 8 puntos que conformaron esta reforma:

· Se prohíbe la subcontratación de personal.

· Se permite la subcontratación de servicios y obras especializadas que no formen parte del objeto social ni de la actividad económica preponderante.

· Registro obligatorio de empresas de subcontratación especializada ante la STPS, previa acreditación de cumplimiento de sus obligaciones fiscales y de seguridad social

· Las empresas que reciban los servicios especializados deberán responder frente a los trabajadores en caso de incumplimiento.

· Para evitar simulación y defraudación fiscal, se homologan los criterios del Código Fiscal, de la Ley del ISR y la del IVA con la Ley Federal del Trabajo.

· Se endurecen las sanciones para el caso de incumplimiento

Dijo que el outsourcing era abusivo y violentaba los derechos de los trabajadores al no ofrecerles estabilidad en el empleo, no respetar la antigüedad y no hacerlos partícipes del reparto de utilidades, lo que en su conjunto dañaba a la Hacienda Pública, al Instituto Mexicano del Seguro Social y provocaba un ambiente desleal para las empresas que si cumplían.

Por lo que señaló que a partir de ahora las empresas deberán de actualizar, cada tres años sus registros con salarios reales ante la Secretaría del Trabajo.

Albores Luján indicó que dentro de esta reforma laboral se encuentra la concerniente a la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado en la que se establece que en el gobierno federal no deberá existir ya la subcontratación de personal, por lo que en breve se iniciará un proceso de diagnóstico en las dependencias de la administración pública para regularizar al personal que está contratado baja esta modalidad.

En el caso del reparto de utilidades, explicó que las empresas estarán obligadas a repartir el 10 por ciento, a través de dos modalidades: hasta 90 días o el promedio de los últimos 3 años, lo que resulté más favorable para el trabajador.

La funcionaria federal dijo que por concepto de utilidades las empresas habían repartido 56 mil millones de pesos, ahora con la nueva ley, y una vez que sea publicada en el Diario Oficial de la Federación, el monto será de 157 mil millones de pesos, es decir, habrá un incremento de 100 mil millones de pesos.

"Es un derecho constitucional que establece que las y los trabajadores tienen derecho a parte de las ganancias de las empresas y con la propuesta se incrementan 100 mil mdp, que hoy recibirán los trabajadores, producto de las utilidades y ganancias de las empresas", acotó.

En su oportunidad, Fernando Salgado Delgado, secretario general adjunto de la Confederación de Trabajadores de México (CTM) destacó que el outsourcing afectaba más a las mujeres y madres trabajadoras, violándoles todos sus derechos laborales, distorsiones que se evitarán eliminado la subcontratación.

"Sobre todo cuando se trata de jefas de familia, de mamás trabajadoras; pero se profundiza mucho más -y ahí entra este tema- cuando se trata de madres trabajadoras contratadas por sistemas de outsourcing de simulación, de elusión y de sistemas ilegales de contratación, contratación por un mes, contratación por tres meses, evitar las antigüedades, evitar el salario que debe corresponder a un trabajo normal de la misma empresa. Esas son las distorsiones que hoy nosotros vemos que se están evitando aquí", expresó.

Resaltó que el resultado de este acuerdo entre gobierno, sector obrero y empresarial es la regularización de 300 mil trabajadores que conllevará al incremento de cuotas en el Infonavit y, por ende, a la emisión de mayor número de créditos hipotecarios, lo que le brindará una mejora calidad de vida a los trabajadores.

Por su parte, el Presidente Andrés Manuel López Obrador informó que hoy solicitará la publicación del paquete de reformas en el tema de outsourcing en el Diario Oficial de la Federación.

"Nada más aprovechar, porque los acuerdos aquí son públicos, colectivos. Ya decirle a Julio Scherer, consejero jurídico, que empiece a preparar todos los oficios para que se publiquen en la Secretaría de Gobernación, que empiecen ya a trabajar, porque yo salgo a las nueve y media, pero voy a estar relativamente cerca para poder firmar la publicación", comentó.

En tanto, la secretaria del Trabajo agregó que los trabajadores verán alza en utilidades hasta el siguiente reparto.

"Se cuenta con un plazo de 90 días para que las empresas puedan regularizarse; si se publica hoy, antes de agosto estaría aplicándose la reforma; a partir de ese reconocimiento es al siguiente reparto de utilidades que serán partícipes de ese derecho".

El Mandatario recalcó que el acuerdo entre el Gobierno Federal, el sector obrero y el empresarial fue un buen acuerdo, la reforma para evitar la subcontratación es "una buena noticia".