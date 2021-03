Recuperación del empleo por pandemia es más lenta en mujeres

La recuperación del empleo por la pandemia de Covid-19 fue más lenta en las mujeres que en los hombres durante el último trimestre de 2020, de acuerdo con lo reportado por el Banco de México (Banxico). Al cierre del año pasado, el nivel de ocupación en los hombres se ubicó 4.2% por debajo del registrado en febrero, mientras que en las mujeres fue un 6.8% menor.

De los 12.2 millones de empleos que se perdieron por la pandemia, 7.5 millones fueron de hombres y 4.6 de mujeres, lo que equivale al 22.4% y 21.0% de las respectivas poblaciones ocupadas en febrero de 2020. Sin embargo, para diciembre del año pasado, el 81.3% de los empleos perdidos por los hombres entre febrero y mayo se había recuperado, mientras que en el caso de las mujeres solo se recuperó el 67.7%.

"Las mujeres nos vamos a tardar más, porque tenemos que recuperar las posibilidades de organizar nuestros tiempos, porque finalmente fuimos nuevamente regresadas a las actividades en los hogares de cuidar hijos e hijas", comenta para Aristegui Noticias la economista Hilda Eugenia Rodríguez Loredo, coordinadora técnica de institucionalización de la perspectiva de género de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

Esperanza Basurto Alcalde, profesora de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, especializada en economía feminista, pregunta sobre el hecho: "¿Son ellas las que quieran estar sin retomar los empleos en los que estaban previos a la pandemia porque quieren hacer estos trabajos o no? Me parece que ahí hay otro elemento vinculado a esto, que quizás no se les está dando la oportunidad de volver".

"No sólo es señalar que ese factor puede estar influyendo en que regresen o no, sino los elementos estructurales que dan lugar a que eso pueda estar ocurriendo y la ´capacidad de agencia´ de las mujeres que tanto se ve limitada por esos elementos estructurales", enfatiza.

En términos sociológicos, la ´agencia´ se refiere a la capacidad de las personas de actuar como agentes libres, más allá de una estructura social que dictamina ciertos comportamientos.

