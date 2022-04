Andrés Manuel López Obrador, presidente de México, incriminó al Instituto Nacional Electoral (INE) su imparcialidad frente a la consulta de la revocación de mandato, ya que únicamente sanciona a simpatizan con su proyecto de transformación y no a quienes están invitando a la población a no participar el próximo domingo 10 de abril.

"El INE, el juez, no ha actuado con rectitud. Hay elementos de que solo se impide que participen los que están a favor de la transformación. No se cuestiona a los que están abiertamente llamando a que no participe la gente", dijo.