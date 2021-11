Reconocen con la Condecoración Miguel Hidalgo Grado Banda a 100 trabajadores del IMSS

El secretario de Salud, Jorge Alcocer, reconoció el desempeño y las contribuciones de distinguidos profesionistas "en los adversos días de la pandemia".

Para dar atención a la pandemia se designaron 978 hospitales de todas las instituciones públicas de salud y de las 32 entidades federativas: Juan Antonio Ferrer.

Autoridades del sector salud a nivel federal y estatal entregaron la Condecoración Miguel Hidalgo en Grado Banda a personal de salud de distintas categorías y unidades hospitalarias del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en el estado de Sonora por su labor en la atención a la pandemia por COVID-19.

La ceremonia estuvo encabezada por el secretario de Salud, Jorge Alcocer Varela; y los directores generales del IMSS, Maestro Zoé Robledo; del Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi), Juan Antonio Ferrer Aguilar, y se realizó en el Hospital General de Zona (HGZ) No. 14 de Hermosillo, donde se entregaron las condecoraciones Miguel Hidalgo Grado Banda a 10 de los 100 seleccionados en la entidad.

En su mensaje, el director general Zoé Robledo agradeció al personal de salud por sus jornadas y los momentos críticos que vivieron al atender la pandemia en las Unidades de Medicina Familiar (UMF), hospitales y Unidades Médicas de Alta Especialidad (UMAE) en el estado de Sonora.

Manifestó que durante la emergencia sanitaria hubo un sentido humano otorgado por los trabajadores de salud, que con atención y servicio tuvieron una respuesta óptima para derechohabientes y personas sin seguridad social que enfermaron de COVID-19.

Detalló que la pandemia permitió llegar a la reflexión sobre la libertad, en donde la gente debió estar en sus hogares mientras que el personal de salud corrió riesgos, por ello este reconocimiento es una forma de "no olvidar jamás la hazaña que llevaron a cabo".

"Que ustedes puedan heredar esa Condecoración a sus hijas, a sus hijos, a sus nietos y ellos algún día la porten y puedan contarle a los hijos y a los nietos, y así durante muchas generaciones que sus padres, que sus madres son héroes porque así lo dice la ley, porque son actos heroicos de difícil repetición", dijo.

Zoé Robledo remarcó que después de la pandemia el IMSS debe volver al enfoque preventivo, invertir en instalaciones y en su personal para que el Instituto sea más seguro y más social, en donde las mujeres estén cada vez más al frente de la toma de decisiones.

Durante la entrega de la Condecoración Miguel Hidalgo, el secretario de Salud, Jorge Alcocer Varela, reconoció el desempeño y las contribuciones de distinguidos profesionistas "en los adversos días de la pandemia".

"No hay caminos individuales, no hay caminos institucionales, porque están siempre unidas todas las instituciones que integran el sector: la Secretaría de Salud, el Instituto Mexicano del Seguro Social, Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores al Servicio del Estado, Instituto de Salud para el Bienestar y los servicios médicos de las secretarías de Marina, Defensa Nacional y Petróleos Mexicanos, que hoy trabajan por una integración, una unificación, afirmó.

Señaló que el país vive momentos inéditos que inciden en la transformación de la vida pública del país, y felicitó el trabajo de las y los profesionales de la salud por la labor realizada durante meses en la atención de la emergencia sanitaria.

Hizo un público reconocimiento al personal de salud que perdió la vida en el cumplimiento de su deber. "Me uno a los sentidos y dolorosos momentos de pérdida de compañeros fallecidos durante la pandemia, a sus compañeros de trabajo, a sus familiares", agregó.

El director general del Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi), Juan Antonio Ferrer Aguilar, reconoció y agradeció la gran labor realizada del personal de salud durante la pandemia ocasionada por el virus SARS-CoV-2, pues "son quienes nos cuidan y nos llevan a curarnos", expresó.

Ferrer Aguilar informó que para dar atención a la pandemia se designaron 978 hospitales de todas las instituciones públicas de salud y de las 32 entidades federativas, los cuales tuvieron a disposición camas generales y de terapia intensiva.

Para garantizar la seguridad del personal de salud que atendía la pandemia, Ferrer Aguilar enfatizó que el Insabi colaboró para realizar puentes aéreos con países de Europa y China. En total se hicieron 79 vuelos en los que se trajeron al país insumos médicos y equipo de protección personal, pruebas COVID y ventiladores mecánicos.

Dio a conocer que en el país se han aplicado 128 millones 940 mil 250 dosis y 75 millones 170 mil 848 personas ya están protegidas contra el COVID-19. En ese sentido, Ferrer Aguilar aseguró que si se presenta una cuarta ola en territorio mexicano va a tener menos impacto, pues el avance de vacunación en el país es importante y va a haber menos personas hospitalizadas.

Los 10 trabajadores de la salud galardonados fueron: Mirna Guadalupe Estrella Gastélum, enfermera de la UMF No. 4 de Guaymas; Militza Saraí Rendón Montoya, enfermera general del HGZ No. 14 de Hermosillo; Luz Yurixi Arrevillaga Saénz, auxiliar de enfermería de la UMF No. 63 de Hermosillo; Brenda Yajaira Pereda Moreno, médica del Hospital General Regional (HGR) No. 1 de Ciudad Obregón; Andrés Alvarado Palacios, médico de la UMF No. 57 de Navojoa.

Además, Priscilia Murrieta Rivera, psicóloga de la UMAE de Ciudad Obregón; Daniel Esau Hernández Sánchez, auxiliar de limpieza e higiene del HGZ No. 14; Samuel Bojórquez, técnico de Atención y Orientación al Derechohabiente en el HGZ No. 8 de Heroica Caborca; Norma Alicia Saijas Castelo, trabajadora social de la UMAE Ciudad Obregón; y Lourdes Carolina Duarte López, médica de la UMF No. 37 de Hermosillo.

Por su parte, el secretario de Salud del gobierno de Sonora, José Alomía Zegarra, expresó a nombre del gobernador, Alfonso Durazo Montaño, el reconocimiento a la labor que realizan a diario los trabajadores del sector salud en beneficio de los sonorenses.

Refirió que el reconocimiento que recibió el personal de salud representa la ardua labor que se ha realizado desde febrero de 2020, cuando inició la pandemia. Agregó que en la medida que avanza la estrategia nacional de vacunación la expectativa es que menos personas sean afectadas por el virus SARS-CoV-2.

A su vez, la titular del Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada (TOOAD) del IMSS en Sonora, doctora María de Lourdes Díaz Espinosa, señaló que el otorgamiento de la Condecoración Miguel Hidalgo en Grado Banda al personal de salud tiene un significado de valor y de entrega a la institución y a la derechohabiencia. "Gracias por su trabajo, gracias por hacer la diferencia entre todos", dijo a los condecorados.

En tanto, la doctora Lurdes Carolina Duarte López, en representación de los galardonados hizo extensivo el reconocimiento a sus compañeros de las comunidades más alejadas del país que integran el sistema de salud que hacen frente a la pandemia de COVID-19.

En su mensaje, la directora general de la Unidad Médica de Alta Especialidad, Hospital de Especialidades (UMAE) No. 2 "Luis Donaldo Colosio Murrieta", Patricia Emiliana García Ramírez, destacó que este reconocimiento es para quienes de manera heroica enfrentaron la emergencia sanitaria y actuaron con responsabilidad, asertividad, empatía y ética profesional para salvar vidas.

Por su parte, el secretario general de la Sección XIII del Sindicato Nacional de Trabajadores del Seguro Social (SNTSS), Enrique Ibarra Lugo, resaltó que es un orgullo para el sindicato tener personas valiosas y los exhortó a seguir adelante con capacidad y talento para engrandecer al IMSS.

Acudieron también a esta ceremonia el titular de la Unidad de Coordinación Nacional de Infraestructura y Rehabilitación de Establecimientos de Salud, Carlos Sánchez Meneses; y el director general del Centro Nacional de Programas Preventivos y Control de Enfermedades, Ruy López Ridaura.