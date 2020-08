Reconoce gobernadora de Sonora reto para reducir homicidios dolosos

Claudia Pavlovich Arellano, gobernadora de Sonora, reconoció que el talón de Aquiles de esta entidad son los homicidios dolosos, pues se encuentra en el lugar número 25 en incidencia delictiva a nivel nacional, mientras que en los de otra índole ha ido a la baja, gracias a la coordinación que existe con la Federación, el Ejército y con la Guardia Nacional.

"Pero no podemos bajar la guardia tenemos que seguir trabajando en coordinación. A pesar que comparado con otros estados nosotros ocupamos el lugar 25 en lo general, los homicidios dolosos son nuestra pata de palo, son nuestro talón de Aquiles, pero con la coordinación y la forma que se han llevado a cabo en los últimos meses con mucha violencia y no estamos acostumbrados y no nos vamos a acostumbrar".

Respecto a cómo Sonora ha enfrentado la pandemia por Covid-19 comentó que ha habido mucha coordinación en el estado, junto con el IMSS, el ISSSTE, la Secretaría de Salud y hospitales militares.

Informó que en este contexto se impulsó el Programa Anticipa con que busca detectar casos de manera oportuna y así canalizarlos para atención médica oportuna, sobre todo, que en las colonias vulnerables y en los pueblos originarios de Sonora.

Agradeció los recursos destinados de parte del Gobierno Federal para la reactivación de la obra de la "Presa Encantada" como es conocida a nivel local por no poder ser terminada a la Presa Pilares, la cual traerá grandes beneficios para los sonorenses.

En el Informe de Seguridad, Rafael Ojeda Duran, secretario de Marina, detalló que incidencia delictiva Sonora se encuentra en el octavo lugar en homicidios dolosos, con tendencia a la alza; en tanto, ocupa el noveno lugar en narcomenudeo, el lugar 18 en robo de vehículos, el 21 lugar en robo a transeúnte, el 23 lugar en robo a negocios. Y señaló a Hermosillo, Cajeme y Caborca como los municipios con mayor inseguridad.

Subrayó que la entidad cuenta con un déficit en cuanto a policías de acuerdo al estándar de la ONU.

Anunció que el próximo año se construirán los cuarteles de San Luis Río Colorado, Bavispe y Nogales.

Al respecto, el Presidente Andrés Manuel López Obrador informó que en Cajeme se construirá un cuartel de la Guardia Nacional para que haya más elementos que garanticen la seguridad de los cajemenses.

Señaló que Sonora requiere de atención especial en el tema de seguridad, de ahí la importancia de llevar a cabo las reuniones del Gabinete de Seguridad en los diferentes estados que registran altos indices delictivos.

En otro orden de ideas, el jefe del Ejecutivo señaló que ya hizo el compromiso de destinar 500 millones de pesos arreglar mejoras urbanas en Ciudad Obregon.

"Estos recursos van a ser manejados por la secretaría de Desarrollo Urbano, ellos tienen que presentar el plan, desde luego estamos trabajando en coordinación con la gobernadora".

Anunció que para que el antiguo estadio de béisbol no sea privatizado, dentro del Plan de Desarrollo Urbano la Federación se hará cargo de su remodelación y así siga siendo un espacio público.

Por otra parte, López Obrador dijo que la prensa local en los municipios que visita no pueden ingresar a las conferencias debido a que deben seguirse los protocolos sanitarios impuestos ahora por las condiciones que ha generado la pandemia por coronavirus al evitar que en los eventos haya más de 50 de asistentes.

"Tenemos que cumplir con estos protocolos, ahora que vamos con los pueblos yaquis se ha pedido de manera respetuosa lo de la sana distancia y que estén los gobernadores con sus personas de apoyo, auxiliares, para tener espacio. Les mando un saludo, decirles que ya tendremos la oportunidad, que esto ya pasará, hay que tener confianza, fe, esta pandemia que ha dejado tanto dolor ya está bajando, no como quisiéramos. Decirles que voy a seguir viniendo,. Mi gobierno siempre va a seguir visitando a los pueblos"