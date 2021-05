reconoce_amlo_trabajo_de_enfermeras_ante_pandemia_por_covid-19

José Ignacio Santos Preciado, secretario del Consejo de Salubridad General (CSG), explicó que, por primera vez, después de 90 años, y derivado del acuerdo del Consejo de Salubridad General celebrado en noviembre pasado y por decreto presidencial, las enfermeras y los enfermeros de México tienen ahora el 12 de mayo como su propia fecha de conmemoración.

Por lo que en este marco también quedó establecido la entrega de reconocimientos al Mérito en Enfermería que, otorgará año con año el Consejo de Salubridad General, los cuales llevan el nombre de tres destacadas enfermeras mexicanas: Sor Mari Suárez Vázquez, Sor María Guadalupe Cerisola y la maestra Graciela Arroyo.

López Obrador, junto con el secretario de Salud, Jorge Alcocer Varela, entregó los reconocimientos al Mérito de la Enfermería en tres categorías.

Las galardonadas fueron:

Dra. Guillermina Mendieta Morales, jefa de Enfermería del Hospital ´Fray Bernardino Álvarez´, quien recibió el reconocimiento "María Suárez Vázquez", el cual se otorga a la persona cuyas aportaciones mejoren la calidad de los servicios de salud en las unidades hospitalarias del Sistema Nacional de Salud.

Por su destacado papel en la investigación e innovación tecnológica así como en el ámbito de la enseñanza a favor de la práctica de la enfermería, el reconocimiento al Mérito "María Guadalupe Cerisola Salcido", fue la para la Dra. Sandra Olimpia Gutiérrez Enríquez, de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí.

Mientras que la Dra. María Hortensia Castañeda Hidalgo, de la Universidad de Tamaulipas, recibió el reconocimiento "Gracieña Arroyo de Cordero", el cual se otorga a quien se reconoce su vocación de servicio y de entrega a la formación de nuevas generaciones, así como por sus trascendentes aportaciones sociales en favor de la salud de la población mexicana y de la consolidación de sus instituciones

En su oportunidad, el secretario de Salud, Jorge Alcocer, señaló que esta fecha cobra importancia al reconocer el trabajo de la enfermería dentro del sistema de salud en México, pero también obliga a reflexionar y crear compromisos con este gremio.

"Ustedes, con ese espíritu valeroso y admirable, arriesgan su vida para salvarnos a todos. Por eso, no les podemos fallar y luchamos desde todos los frentes para mejorar sus condiciones laborales, su vida emocional y su conocimiento ante las adversidades", señaló.

Antes de concluir la ceremonia de entrega de reconocimientos, el Mandatario comentó que en México, como en otras partes del mundo, la pandemia por coronavirus ha sido utilizada con fines políticos y electorales, con el objetivo de manipular al personal médico.

Sin embargo, de modo orgulloso, dijo que "aquí no escucharon el canto de las sirenas y se dedicaron a cumplir con su misión humanitaria. No tuvimos ningún paro, no se politizó la atención a la pandemia".

"Lo mismo ahora con la vacunación, se cerró filas. La salud es primero. Y una cosa es la politiquería, el oportunismo, el querer sacar raja del dolor humano y otra muy distinta es la misión de ayudar, de servir, de salvar vidas, como lo han hecho los médicos, los enfermeros, las enfermeras, los trabajadores de la salud de nuestro país a los que les rendimos homenaje.

Finalmente, señaló que quedará en la mente colectiva su profesionalismo "no vamos a olvidar nunca la actitud de las enfermeras y de todo el personal de salud que frente a la pandemia sin conocimiento de cómo enfrentarlo, corriendo riesgos, decidieron arriesgar su vida para salvar la de otros seres humanos".