Reconoce AMLO resistencia de pequeñas empresas, "donde ha habido menos despidos"

Del 13 de marzo al 6 de abril se han perdido 346 mil 878 empleos. Estos equivalen al 1.7% del universo de 20 millones 400 mil trabajadores inscritos en el IMSS





Este miércoles el presidente Andrés Manuel López Obrador reconoció a las pequeñas y microempresas por resistir a la crisis de coronavirus en México ya que, dijo, son las que más han cuidado el empleo de sus trabajadores.

"Están actuando de manera muy responsable, heroica. Es donde ha habido menos despidos, estamos hablando de la economía formal, de los inscritos en el IMSS, pero no deja de ser un buen indicador", expresó.

En contraste, el mandatario federal acusó que un grupo, no la mayoría, sino la minoría de grandes empresas despidió a sus empleados.

"Estamos dando seguimiento a esta situación", sostuvo. Al mismo tiempo hizo un llamado para que los grandes y pequeños sigan ayudando.

"Estos son momentos para la fraternidad, solidaridad, humanismo no para el egoísmo, no para estar pensando solo en lo material. No puede ser que nuestro dios sea el dinero, eso no es lo que caracteriza a la mayoría de los mexicanos. La mayoría del pueblo es solidario y fraterno", subrayó.

Al respecto, Luisa María Alcalde Luján, secretaria del Trabajo y Previsión Social, dio a conocer que fue a partir del 13 de marzo cuando se empezó a detectar una caída en el empleo formal.

Del 13 al 31 de marzo se perdieron 198 mil empleos y del 1 al 6 de abril ya van 148 mil 845, detalló la funcionaria federal.

"Es decir, entre el 13 de marzo al 6 de abril se han perdido 346 mil 878 puestos de trabajo", precisó.

Las entidades federativas con mayor baja son Quintana Roo, Ciudad de México, Nuevo León, Jalisco, Estado de México y Tamaulipas. Estos estados registran 56% del total de separaciones de trabajadores en el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).

Reiteró que las microempresas, las que tienen de uno a cinco trabajadores, son las que más han resistido y mostrado solidaridad frente a sus trabajadores; mientras que en algunas grandes empresas es en donde ha habido mayor separación de trabajadores.

"Ubicamos en aquellas empresas que tienen mayor capacidad de resistencia que son las primeras que ante esta emergencia han separado a los trabajadores. No existe fundamento legal frente a esta emergencia para separar a trabajadores o despedirlos y el llamado que hacemos, sobre todo a estas empresas, es a reconsiderar", expuso.

"Las pequeñas empresas no representan ni el 1% de despidos, son 488", añadió.

Zoé Robledo Aburto, director general del IMSS, indicó que en el contexto de la pandemia, los derechos de la seguridad social se vuelven mucho más relevantes.

"Hoy más que nunca las cuotas del seguro social no se pueden ver en una contabilidad, son cuotas que implican derechos a la salud que pueden significar la vida o la muerte. Las microempresas han aguantado, tienen un comportamiento frente a sus trabajadores de mayor resistencia y solidaridad, pero las grandes empresas que están todo el tiempo haciendo cuentas y cálculos a partir de cuotas, hoy pueden poner en riesgo a trabajadores", explicó.

Sobre esto, López Obrador aclaró que si bien la baja de 346 mil 878 trabajadores del IMSS es por el coronavirus, afirmó que esta actitud de sacar raja de una circunstancia para afectar a los empleados, es recurrente antes de que llegara la enfermedad a México.

"Tiene que ver mucho con el famoso outsourcing porque casi el mismo número de trabajadores despedidos ahora, que tiene desde luego mucho más justificación, por lo que está sucediendo porque se está cayendo la economía, no hay consumo... Bueno, esto mismo se dio en diciembre del año pasado, que había 700 mil nuevos trabajadores inscritos en el IMSS y en un mes se caen el número de inscritos en más de 300 mil, así como ahora", comentó.

"La única explicación es que los despachos que llevan las nóminas de muchas empresas deciden dar de baja para recontratar. Si esto está mal, ahora que estamos atravesando por esta crisis sanitaria pues está doblemente mal que estos despachos actúen así. ¿Cómo es posible que de un día para otro se quede una empresa sin un trabajador? Es increíble. Aclaro, no es la regla, es la excepción, pero no queremos que el mal comportamiento de algunos vaya a ser secundado por otros", agregó.

Y precisó que la pérdida de 346 mil 878 puestos de trabajo equivale al 1.7% del universo de 20 millones 400 mil trabajadores inscritos en el IMSS.

"Comentar que de mayo a diciembre vamos a crear 2 millones de empleos, ese es el plan emergente. Cuando se da a conocer este informe es par hacer un llamado a que nos sigan apoyando las empresas, como lo están haciendo, que no despidan a sus trabajadores", concluyó.