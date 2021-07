Reconoce AMLO resistencia de la población al regreso a clases

"Hace unos días vi una encuesta donde el 60 por ciento no quieren regresar a clases, ¿qué es eso?", indicó.

Durante la ronda de preguntas y respuestas, el jefe del Ejecutivo resaltó que a pesar de que la mayoría no quiera el regreso de clases presenciales el defenderá su postura "por el bien de los niños".

"No me importa que la mayoría no quiera regresar. Yo voy a sostener que es indispensable que se regrese a clases, por el bien de los niños, de los adolescentes, de los padres de familia, por el bien de todos".

