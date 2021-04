Reconoce AMLO que policías no tienen salarios justos ni prestaciones

El Presidente Andrés Manuel López Obrador reconoció que los policías no tienen salarios justos ni prestaciones, de ahí que en algunos casos se les relacione con la delincuencia organizada.

Señaló que en ese sentido el Gobierno Federal está trabajando para cambiar las condiciones laborales de quienes están al frente de proteger a los ciudadanos.

"A los policías no se les apoya bien, se les culpa de no funcionan, de que no cuidan y lo peor de que se asocian a la delincuencia, pero también no hay en todos los casos sueldos justos, prestaciones, entonces tenemos que ir avanzando para mejorar la situación de las policías", recalcó.

Comentó que en el contexto del reporte del Gabinete de Seguridad, del próximo 21 de abril, la secretaria de Seguridad y Participación Ciudadana, Rosa Icela Rodríguez, detallará la situación en general de las policías de todo el país.