Reconoce AMLO nula relación con gobernador de Chihuahua

A unas hora de que el Presidente Andrés Manuel López Obrador arribe a Chihuahua para la inauguración de obras en Ciudad Juárez, reconoció que no existe una buena relación con el gobernador Javier Corral por lo que no sostendrá ningún encuentro durante su visita.

"No estoy invitando a autoridades y mucho menos a actores políticos porque existe en Chihuahua una situación muy especial con relación a lo del agua. (...) No quiero verme usado. No es buena la relación, nos han ofendido", aseveró.

Dijo que la relación con el gobernador de Chihuahua no es buena porque antepuso el interés partidista, dada la proximidad del proceso electoral en la entidad, al acuerdo que México tiene con Estados Unidos para la entrega de agua; y eso está poniendo en riesgo la buena relación que hay entre ambas naciones.

"No queeremos nosotros que haya represalias por no cumplir con un convenio, y esto no lo entendieron las autoridades de Chihuahua y se puso por delante el interés partidista, porque vienen elecciones en Chihuahua y quisieron agarrar esto de bandera para sacar raja electoral, raja política. Entonces, no tiene caso ahora tener este encuentro",

Aunque no habrá reunión oficial con el gobernador Corral, el Presidente comentó que enviará un mensaje para reafirmar su compromiso de apoyo al pueblo de Chihuahua.