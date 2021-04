Reconoce AMLO diferencias con Silvano Aureoles, gobernador de Michoacán

Andrés Manuel López Obrador, Presidente de México, reconoció que existen diferencias con el gobernador de Michoacán, Silvano Aureoles, por el uso de la fuerza tras el incidente con un manifestante ayer en Aguililla, Michoacán, y que se dio a conocer en las redes sociales.

En un video se observa como el mandatario estatal empuja a un manifestante que porta una pancarta, las primeras versiones indicaban que era un maestro de la CNTE, horas después Aureoles Conejo en un tweet aseguró que era un "halcón" que, junto con otros, agredían a las autoridades militares.

El Mandatario indicó no estar de acuerdo en que la violencia se combata con la violencia, por lo que a pesar de esta acción de parte de Silvano Aureoles no se merma su relación institucional; todo cometemos errores, porque no somos perfectos".

Por lo que aclaró "tampoco es un asunto tan grave, acuérdense que en la democracia siempre hay diferencias, hay discrepancias, sólo en las dictaduras no existe pluralidad, pero en la democracia sí. Y lo importante es resolver las diferencias con el diálogo, el entendimiento y eso es lo que vamos a seguir haciendo en Michoacán y en todo el país".

López Obrador reconoció la buena actuación de la Secretaría de Defensa (SEDENA), porque evitó una confrontación y el enfrentamiento.

"Esto lo tengo que decir, porque como está la presencia del Ejército, pues que no se piense que es un asunto concertado, el Ejército no participó, no está de acuerdo en estas acciones, pero imagínense si no se le da protección al gobernador de un estado en una situación así", recalcó.

Después de proyectar el video, donde se ve este incidente dejó en claro que el uso de las Fuerzas Armadas no depende de los gobernadores, sino del Ejecutivo Federal.

Respecto a la atención de la inseguridad en Aguililla, Michoacán, el jefe del Ejecutivo Federal dijo "ha ido avanzando" a pesar de la presencia de grupos delictivos.

Hizo un llamado a los pobladores de ese municipio michoacano "a la serenidad, a la tranquilidad, a buscar la paz, no la violencia", pues usar la fuerza, invadir pueblos con soldados no va a conducir a nada bueno.