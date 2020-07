Reclama AMLO a Delgado y Monreal por no tocar fideicomisos en el Congreso

En el contexto del anuncio del proyecto de decreto que reformará el sistema de pensiones, el Presidente Andrés Manuel López Obrador aprovechó para hacer un reclamo a la Cámara de Diputados, indirectamente al morenista Mario Delgado, por no tomar en cuenta dentro del periodo extraordinario temas como la desaparición de los fideicomisos y la reforma para la compra de medicamentos en el extranjero.

"Tenemos diferencias hasta con los legisladores que surgen de nuestro movimiento, ahora les voy a hacer un reclamo fraterno, respetuoso, fíjense que se convoca a un periodo extraordinario en la Cámara de Diputados, y el único tema a tratar es la elección de los consejeros del INE y les hemos presentado dos o tres iniciativas que consideramos importantes y no las van a tomar en cuenta: la de los fideicomisos, fue un acuerdo que hice con el pueblo", recriminó el jefe del Ejecutivo.

Manifestó que no porque sean del "mismo movimiento" van a callar sus diferencias.

"No, pues nos costó muchísimo iniciar esta transformación como para quedarnos callados o solapando cosas indebidas, si eso sucede al interior de nuestro movimiento", subrayó.

Lamentó que por otro tipo de intereses en este periodo extraordinario "no se resolviera sobre esta iniciativa (fideicomisos), que no es quitarle derechos a nadie, es organizarnos mejor, que no haya privilegios porque son cientos de fideicomisos se usan de manera discrecional. Lo que buscábamos era poner orden y que Hacienda recogiera esos fondos.