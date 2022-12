Rechazo a reforma electoral, pura politiquería: AMLO

Están en todo su derecho de acudir a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), manifestó el presidente Andrés Manuel López Obrador tras la aprobación en el Senado de la República, el "Plan B" de la reforma electoral con modificaciones y la advertencia de la oposición para impugnar.

"Al defender su plan de reforma electoral, acusa que el INE es un aparato costosísimo y que el pueblo no puede elegir a los consejeros electorales".

El jefe del Ejecutivo Federal aseveró que se puede solicitar una controversia con el alegato que es inconstitucional y son los ministros de la Corte los que van a resolver,

"Lo cierto es que es pura politiquería porque como no hay reforma constitucional, la ley electoral pues no puede ir en contra de lo que establece la constitución que es la ley de leyes entonces la ley que enviamos nosotros tienen esas limitaciones".

Pueblo elije

Reiteró que el pueblo sea quien elija a los Consejeros, a los Magistrados del Tribunal Electoral de acuerdo a la constitución y no sean los partidos quien los elija, cómo también no haya tanto gasto en los funcionarios del Instituto Nacional Electoral (INE), que se exceden, que viven colmados de atenciones, privilegios, es una burocracia dorada "porque no puede haber gobierno rico con pueblo pobre".

En el mismo marco López Obrador, enfatizó que el exconsejero electoral, Luis Carlos Ugalde, participó en fraudes del 2006, "contrató para contar los votos, al cuñado de Calderón, que era el candidato contrario a nosotros".

López Obrador dice que es un pueblo excepcional que resiste toda una campaña de desprestigio, golpista de medios de información y que no se deja manipular

"Lo hemos dicho es el pueblo con menos analfabetismo en el mundo, por eso vamos bien y todo se está haciendo respetando el estado de derecho, no tenemos mayoría como era antes, ni damos instrucciones en el poder judicial para que las resoluciones nos beneficien".