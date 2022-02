rechazan_hijo_de_amlo_y_su_esposa_calumnias_de_loret_de_mola_sobre_baker_hughes

José Ramón López Beltrán , hijo del presidente de México, aseguro ayer mediante una carta pública que sus ingresos los logra por su actividad como abogado en Huston, que no tiene injerencia en la vida política de nuestro país.

A poco más de una semana de que se publicara en México que habita en una lujosa vivienda en Houston, en Estados Unidos, José Ramón López Beltrán respondió este domingo a las críticas en su contra.

En un mensaje publicado en su cuenta de Twitter, aseguró que sus ingresos provienen de su trabajo como abogado y que no tiene injerencia en la administración de su padre.

López Beltrán fijó su postura 17 días después de que comenzaran los cuestionamientos en su contra.

"Soy un ciudadano privado, y no tengo injerencia alguna en el gobierno de México. Mis ingresos provienen al cien por ciento de mi trabajo en Houston. No hubo, ni habrá conflicto de interés. Les pido respeten mi vida privada y la de mi familia", señaló.

López Beltrán emitió esta postura días después de que su padre le pidiera aclarar de qué vive y en medio de la polémica por un reportaje del sitio Latinus y de Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI), que señala que vivió en una casa en Houston propiedad de un alto ejecutivo de Baker Hughes, empresa contratista de Pemex.

"En el año 2018, tomé la decisión (de) seguir ejerciendo mi profesión de abogado, hasta que decidimos en familia mudarnos a los Estados Unidos. En la actualidad y desde el año 2020 trabajo como asesor legal de desarrollo y construcción para KEI Partners https://www.keipartners.com , una empresa privada en Houston a través de la cual recibí mi visa de trabajo TN", escribió.

"Todo lo dicho y publicado sobre nosotros es falso": Carolyn Adams

El hijo del Presidente también difundió en sus redes sociales el comunicado de Carolyn Adams, su esposa, donde señala que todo lo que se ha publicado sobre ellos es falso.

"Mi vida siempre ha sido privada y me he mantenido al margen de cualquier circunstancia, pero dada la situación quisiera hacer unas aclaraciones", dijo.

"En las últimas semanas mi familia se ha visto gravemente expuesta por un sin fin de noticias falsas publicadas en distintos medios de comunicación, difamándonos y calumniándonos, perturbando nuestra vida privada, algo que es inadmisible. Todo lo que se ha dicho y publicado sobre nosotros en referencia a cualquier vinculación con la compañía Baker Hughes es FALSO", aseguró.

"Soy una ciudadana estadounidense de origen brasileño, de padre norteamericano y madre brasileña. Estudié en San Diego donde obtuve la beca Bill Clinton (The William Jefferson Clinton Scholarship) la cual me proyectó para estudiar y hacer mis practicas en los Emiratos Árabes Unidos, lugar donde empecé a trabajar en el sector energético y unos años después con la familia Real de Emiratos", se lee en la carta.

Además, señala: "También trabaje en la ONU, en NY. Seguí ejerciendo mi profesión en el mismo sector y esto me llevó a trabajar unos años más tarde en México".

Y recalca: "Pasaron los años y conocí a José Ramón y consecuentemente formamos una familia. Por las circunstancias decidimos salir de México para seguir preservando nuestra privacidad y no causar ningún tipo de conflicto de interés. Siempre hemos trabajado y JUNTOS seguiremos construyendo con y para nuestros hijos".

"Por lo tanto, decidimos rentar una casa en la cual, en la actualidad, ha dado de que hablar y ha generado información distorsionada".

Mostró una serie de conversaciones de Whatsapp con el agente inmobiliario que la ayudó a conseguir la vivienda en referencia.

"Tenemos a nuestra disposición TODAS las pruebas y estamos dispuestos a entregarlas a las autoridades correspondientes, para que ellos cuando crean conveniente y oportuno puedan o no revelar públicamente la información. Nosotros no podemos, no queremos y ni vamos a exponer la privacidad de otras personas como lo están haciendo con nosotros, poniendo en riesgo nuestra seguridad y la de nuestros hijos".

Cierra señalando que "Estas mentiras han tenido el afán y el propósito de dañar a terceros. Estamos en la espera de que se investiguen los hechos y que se analicen todas las pruebas. La presunción de inocencia debe ser siempre una máxima y es necesario que sean capaces de rectificar las informaciones erróneas", apuntó.

"Tal vez nuestros padres nos educaron de maneras distintas, pero sí con un común denominador: no robar".