Rechaza AMLO vacunarse antes de tiempo para adultos mayores

"Una autoridad debe de actuar con el ejemplo", de esta forma el Presidente Andrés Manuel López Obrador rechazó vacunarse antes del plazo establecido para los adultos mayores.

"Como ya tengo anticuerpos debo consultar debo vacunarme, y voy a esperar cuando me corresponda", aseveró.

Indicó que se contagió porque no se vacunó y porque estuvo trabajando, como miles de mexicanos.

"¿Por qué me contagié de Covid-19?, Primero, porque no me vacuné y porque tengo que trabajar como millones de mexicanos, ni modo que me quedara todo el tiempo encerrado, no se puede vivir encerrado. Me cuidé (...), pero me tocó".

