rechaza_amlo_que_sea_propaganda_informe_de_gobierno_ofrecido_en_marzo

El Mandatario dijo que la población mexicana tiene el derecho de estar informada, de viva voz de la autoridad.

"Todos los días informo, existe el derecho a la información, derecho del pueblo a que la autoridad le informe".

López Obrador dijo que acatará las medidas que determine el Tribunal Electoral, aunque cuestionó preguntó si "informar es violar la Constitución".

"Imagínense si informar es violar la Constitución, ¿Cómo?, ¿y mi derecho a la libertad? ¿Qué es lo más importante? La libertad", indicó.

Este miércoles la Sala Superior del TEPJF determinó que el informe de los primeros 100 días del tercer año de gobierno de López Obrador "constituyó un acto de propaganda gubernamental personalizada", debido a que ya habían iniciado campañas en Guerrero, Colima, Nuevo León, San Luis Potosí y Sonora.

En este contexto electoral, lamentó la agresión que sufriera ayer el candidato a la alcaldía de Acapulco, José Alberto Alonso Gutiérrez, por lo que hizo un llamado a que no exista violencia.

"Esto es muy triste bajo cualquier circunstancia. Sean políticos, sean periodistas, sean ciudadanos, obreros, campesinos, cualquiera que pierda la vida es una tristeza, es un dolor, o sea, para sus familiares, para todos. No podemos dar la espalda a los dolores de la humanidad, no podemos endurecernos, no podemos volvernos robots, no se nos puede endurecer el corazón", indicó.

Comentó que algunos medios de comunicación abonan a enrarecer el ambiente, yendo del sensacionalismo al amarillismo, al posicionar la nota roja como información relevante.

"Entonces, como hay ahora una polarización política obvia, porque se agrupó todo el conservadurismo en contra de nuestro proyecto y los medios han tomado partido, pues todo esto se magnifica. Es normal, es un asunto de la temporada", apuntó.

Por lo que hizo un llamado para que no haya violencia, ya que no hay nada más preciado que el derecho a la vida y aprovechó para mandarle un mensaje "a los que se portan mal":

"Se están aclarando todos los casos, ya no es el tiempo de antes, de que se cometió un delito y había impunidad; ahora la autoridad no tiene precio, al presidente no se le puede comprar ni el presidente establece relaciones de complicidad con nadie, y así en general está el gobierno, sobre todo arriba".

Dijo que ya no es el tiempo de las complicidades, de cuando el gobierno era una red de complicidades y componendas, "ya eso se terminó, aunque no les guste a nuestros adversarios que yo lo diga, pero en este caso el mensaje es a los que están pensando que es igual."

López Obrador tomó como ejemplos los asesinatos de la activista Claudia Uruchurtu, en Nochitlán, Oaxaca y de la precandidata Carla Enríquez Merlín, en Cosoleacaque, Veracruz, casos en donde ya hay detenidos, porque "ya no hay impunidad para nadie".