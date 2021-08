rechaza_amlo_que_se_resuelva_la_crisis_de_tepjf_con_el_nombramiento_de_felipe_fuentes

"No está bien el Tribunal, no han demostrado actuar con rectitud, a mí me decepcionaron", manifestó el Presidente Andrés Manuel López Obrador ante la crisis que vive por la renuncia a la presidencia del Tribunal Electoral del Poder Judicial (TEPJF) de las renuncias de Reyes Rodríguez y José Luis Vargas.

"Actuaron bajo consigna, no actuaron como jueces, incluso, cayeron en contradicciones garrafales, nada más que ya no hay otra instancia (...) hubo mano negra".

En La Mañanera, dijo que ante la crisis que se dio en el Tribunal, lo mejor es que se dé una renovación, ya que no confía en sus magistrados, "porque la democracia tiene que estar en manos de gente incorruptible, honesta; es mi punto de vista".

Noticia Relacionada AMLO reconoce el esfuerzo de la delegación mexicana en los Juegos Olímpicos

¿Poner entonces a un interino, durante un mes no va a servir de nada?, se le cuestionó.

"No quiero hablar más del tema porque es les corresponde a ellos. Cuando me reuní con el presidente de la Suprema Corte, me explicó que no puede ni siquiera la Corte puede intervenir", advirtió.

El jefe del Ejecutivo Federal dijo que, aunque el TEPJF se diga autónomo, eso solo ha sido "del pueblo, no de la mafia del poder, al grado que el Poder Judicial no puede hacer nada".

El Mandatario resaltó que muchos de los magistrados del Tribunal estaban en contra de la ampliación de mandato de Arturo Zaldívar frente a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), porque "hay mucha hipocresía, son muy falsarios", medida con la que se daría una renovación en el Poder Judicial a la vez que se combatiría la corrupción.

Subrayó que en los tres poderes de la Federación: Judicial, Ejecutivo y Legislativo se requiere de "ciudadanos honestos e íntegros".

Por ello, reiteró su llamado a implementar una reforma electoral, para eliminar la corrupción en este tipo de instituciones y restablecer la democracia en el país.

"No han hecho nada por limpiar el Poder Judicial, y el que tenía ese propósito fue avasallado por los que vienen del antiguo régimen, ministros acostumbrados a servirle a los potentados, no al pueblo. No coincido, eso tiene que renovarse, no hay más que una renovación tajante, tanto en el INE como en el Tribunal", indicó.

López Obrador rechazó que con el nombramiento del magistrado Felipe Fuentes Barrera como presidente del TEPJF, se resuelva esta la crisis por la que atraviesa el Tribunal Electoral, tal como lo declaró en su cuenta de Twitter el ministro Arturo Zaldívar Lelo de Larrea.

"No, no coincido, no coincido, eso tiene que renovarse, no hay más que una renovación tajante, tanto en el INE como en el tribunal".