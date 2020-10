Rechaza AMLO que se pague defensa de Cienfuegos en EU

El Presidente Andrés Manuel López Obrador rechazó la propuesta del Partido Revolucionario Institucional (PRI) para que el Estado pague la defensa del exsecretario de la Defensa Nacional, el general Salvador Cienfuegos detenido en Estados Unidos. Indicó que para tal efecto cuenta ya con la asistencia consular, pero no se contempla destinar dinero para ese caso.

Subrayó que "no se puede usar el dinero del presupuesto" ni para este caso ni de otros detenidos en el vecino país del norte.

López Obrador indicó que si no hay pruebas contundentes contra el ex titular de la Sedena, se le debe liberar y en su caso el tiene la posibilidad de denunciar a quienes lo acusaron sin fundamentos.

"Él también tendría la posibilidad de denunciar a quienes sin pruebas, sin fundamentos, lo acusaron y por los daños que le causen a sus familiares, a sus bienes y, sobre todo, por los daños morales que puedan ocasionarse", señaló durante la ronda de preguntas y respuestas.

Por su parte, el canciller Marcelo Ebrard dijo que México le hizo saber al gobierno de Estados Unidos, de manera verbal y por escrito, su "profundo descontento" por no compartir información en torno a la detención del general Salvador Cienfuegos.

"Le hemos hecho saber a Estados Unidos nuestro profundo descontento, que no se haya compartido información con nuestro país (...) Verbal y por escrito en días pasados, la última fue ayer", expresó durante su participación en la conferencia matutina.

Señaló que ante esta molestia el embajador de Estados Unidos en México, Christopher Landau, le comentó que por disposiciones legales en Estados Unidos no pudo dar informar sobre el caso al gobierno mexicano.

Comentó que debido a que la investigación sobre el caso Cienfuegos no es pública, será hasta después del proceso electoral, que se llevará a cabo la próxima semana en Estados Unidos, cuando estén en posibilidad de ofrecer másdetalles al respecto.

"Tras las elecciones en Estados Unidos ya podremos dar mayores datos".

En este sentido, el Presidente López Obrador reiteró la buena relación que existe entre México y el gobierno de Estados Unidos, la cual desea seguir manteniendo.

Resaltó que su gobierno, a diferencia de los que le antecedieron, no ha tenido "acuerdos secretos" con gobiernos extranjeros para que agentes intervengan en asuntos internos.

"Nosotros somos libres, tenemos autoridad moral y por eso tenemos autoridad política para hacer valer los principios constitucionales de no intervención, de autodeterminación de los pueblos y hacer valer nuestra independencia como lo que somos: un país soberano.

Compartió que en temas como la lucha contra la delincuencia organizada ha logrado ponerse de acuerdo con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dejando en claro nuestra autonomía.

Señaló que el hecho de que se evitara que las bandas de narcotraficantes fueran calificadas como "terroristas" evitó intervención extranjera en territorio nacional y eso no ha sido porque " México es un país independiente, libre, soberano, no es colonia de ningún país extranjero".

López Obrador no quiso mostrar postura alguna respecto al actuar de las autoridades estadounidenses en el caso Cienfuegos, debido a la proximidad de las elecciones en Estados Unidos, señaló que lo hace para evitar sea utilizado electoralmente.

Se le cuestionó cómo vislumbra la relación de México con Estados Unidos en caso de que gane el candidato democráta, Joe Biden, y respondió:

"Llevamos muy buena relación con el gobierno de Estados Unidos, con este gobierno, muy buenas; y el que llegara, si no fuese el presidente Trump, tampoco habría ningún problema".

El Mandatario aprovechó para reiterar el reconocimiento hacia las Fuerzas Armadas, independientemente de que si el ex general Cienfuegos Zepeda sea responsable o no, ya que el Ejército es una institución fundamental del Estado Mexicano y no se deben hacer juicios "a tabla rasa" hacia toda la institución.

"No se pueden culpar a todos los miembros del Ejército, porque se estaría cometiendo una injusticia y además se estaría socavando una institución que es muy importante para la seguridad interna y para la defensa de nuestra soberanía nacional (...) Nos ayudan en toda la labor social, todo lo que tiene que ver con atender a damnificados, a la gente que padece por temblores y por otros fenómenos naturales", aseveró López Obrador.