Rechaza AMLO intervenir en polémica entre gobernador de Tabasco y Bartlett

Andrés Manuel López Obrador, Presidente de México, rechazó intervenir en los dimes y diretes entre el gobernador de Tabasco, Adán Augusto López, y el director de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), Manuel Bartlett, por las inundaciones en su tierra natal, Tabasco.

"No me quiero meter en eso, además somos nosotros bastante tolerantes en cuanto a que se expresen los servidores públicos. Prohibido, prohibir, que haya polémica, poner por encima la libertad".

"Somos bastante tolerantes en cuanto a que se expresen los servidores públicos, que haya polémica, poner por encima la libertad. Hace unos días comenté que no me gusta que censuren, como lo hicieron con el presidente Donald Trump", expresó desde Palacio Nacional.

Se le cuestionó si no fue una postura insensible la del titular de la CFE sobre lo que están viviendo los damnificados en Tabasco, a lo que el jefe del Ejecutivo Federal dijo:

"No, es que hay diferencias. Al licenciado Bartlett le ha tocado ordenar todo el desorden o el saqueo que había en la Comisión Federal de Electricidad y le tienen ganas algunos medios".

Comentó que las declaraciones del gobernador Adán Augusto se dieron por la pasión que genera la política en Tabasco.

Respecto a la viabilidad de que se le finquen responsabilidades a la CFE por los daños causados por el desfogue de la presa Peñitas, el Mandatario dijo que fue una decisión correcta y adecuada, de otra manera la presa hubiera reventado y las afectaciones serían mayores.

Sin embargo, reiteró: "Nosotros nos hacemos responsables de la atención a los damnificados, que es lo que he venido planteando". Reiteró que "no van a faltar los alimentos, no va a faltar la comida, no van a faltar los bienes".

El Mandatario aclaró que este fin de semana viajará por convicción nuevamente a Tabasco para supervisar las acciones de apoyo a los damnificados, pues algunos medios han realizado una campaña de desinformación en su contra queriendo de evidenciar indiferencia de parte de su gobierno hacia los afectados por las inundaciones.