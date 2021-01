Rechaza AMLO intervención en elecciones de Félix Salgado Macedonio

Sobre las elecciones de Félix Salgado Macedonio, como candidato al gobierno de Guerrero, el Presidente Andrés Manuel López Obrador rechazó haber intervenido en el proceso interno de Morena, como publicó una columnista el pasado domingo.

"Sólo ir aclarando, porque hace como dos días una periodista escribió un artículo diciendo que yo había intervenido en una de estas elecciones, en Guerrero para ser más precisos. Pues no, mintió o es maga, pero no la protagonista de Rayuela, sino maga porque tiene mucha inventiva, pero no me meto yo en esas cosas, no nos metemos, no nos corresponde".

Insistió en que, a pesar de los conflictos que se han suscitado al interior del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) la ciudadanía tiene muy claro cuáles son sus principios.

"Lo más importante son los ideales, los principios, la honestidad, eso es lo más importante de todo, eso es lo que da la autoridad moral, la autoridad política".

Por eso, reiteró, "nosotros no nos metemos ni en los procesos internos de los partidos ni apoyar a ningún candidato ni a ningún partido, son los ciudadanos (...) Voto libre y secreto, elecciones limpias y libres, para que quede claro", expresó.

El jefe del Ejecutivo Federal puntualizó que su administración busca la democracia por eso su confianza en los ciudadanos, en el pueblo de México, quienes decidirán libremente a aquellos que los representará.

Subrayó que ya no existe el "círculo rojo" el que define los procesos electorales, sino "el poder de los nacos", como lo refirió un caricaturista de un diario de circulación nacional.

"Tan es así, que por eso se habla del ´poder los de nacos´, de manera despectiva. Un caricaturista del Reforma, del periódico conservador, o uno de los periódicos conservadores de México, el de más alcurnia, hizo esa referencia, de que era ´el poder de los nacos´.

Cuando vi eso, me sentí muy orgulloso, mucho muy orgulloso, porque eso es la democracia. Demos, es pueblo; kratos, es poder. La democracia es el poder del pueblo", aseguró.

Hablando de elecciones, el Presidente reconoció que el tema de los recursos destinados a los procesos electorales lo deben analizar los partidos políticos; sin embargo, es un tema que debe ponerse bajo el escrutinio ciudadano.

Comentó que ya no debe permitirse que el Instituto Nacional Electoral (INE) reciba tanto dinero, pues a nivel mundial es uno de los organismos que más "dinero consume".

Por lo que dijo "debemos buscar disminuir gastos en todo, no puede haber gobierno rico con pueblo pobre. Entonces, este año tiene que ser un año destinado a seguir fortaleciendo la política de austeridad republicana, o sea, no a la corrupción y no a los lujos en el gobierno".