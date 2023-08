Rechaza AMLO haberse burlado de jóvenes desaparecidos en Jalisco

Al inicio de su conferencia mañanera de este jueves, en Palacio Nacional, el presidente Andrés Manuel López Obrador acusó "una burda manipulación", luego de evitar hablar de los 5 jóvenes desaparecidos en Lagos de Moreno, Jalisco.

Afirmó que no escuchó los cuestionamientos. "Tengo principios, tengo ideales, soy un hombre de sentimientos".

Y el presidente López Obrador explicó que ayer contó un chiste en su mañanera, cuando fue cuestionado de los jóvenes de Lagos de Moreno. Negó que se haya burlado y rechazó ofrecer disculpas porque no escuchó.

El titular del Ejecutivo federal afirmó que se está investigando el caso de los jóvenes desaparecidos de Lagos de Moreno, y se lanzó contra los medios y periodistas como Joaquín López-Dóriga.

El presidente enfatizó: "Estamos atendiendo el tema lamentable de estos jóvenes, pero vienen a buscar las podridas y cuando no las encuentran, las inventan".

Refirió que afortunadamente la gente nos tiene confianza, y sabe que no somos perversos como ellos, por eso no pasarán, pueden inventar lo que sea y no pasa, porque tenemos un pueblo muy consciente.

Para "aclarar" que no escuchó los cuestionamientos sobre la desaparición de los jóvenes de Lagos de Moreno, pidió reproducir un video de lo que dijo:

"¿Qué escuché? ¡Nada, por eso me acordé de ese chiste, era puro grito! ¡Son unos perversos, malos de malolandía pero no pasarán!".

El mandatario de la nación puntualizó: "Sí hay unos avances en la investigación, hace falta que se hagan todos los análisis para identificarlos bien, no hay que adelantarnos".

Anotó "estamos ayudando" en la investigación sobre el caso de los jóvenes desaparecidos desde el pasado 11 de agosto tras asistir a la feria de Lagos de Moreno, en Jalisco.

Reveló que hay varias hipótesis y especialistas de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) apoyando; no obstante, las indagatorias le corresponden a la Fiscalía de Jalisco.

Adelantó que la Fiscalía General de la República (FGR) podría atraer el caso, dijo que hace falta "que se hagan todos los análisis para identificar bien" a uno de los jóvenes que presuntamente fue localizado sin vida.

"Hay que esperar, no adelantarnos. Que se avance más en la investigación, sí hay [avances], pero vamos a esperar".

Sobre el caso de los cuerpos hallados en Poza Rica, López Obrador apuntó que es la Fiscalía de Veracruz la encargada de realizar las pesquisas.