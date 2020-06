Rechaza AMLO estar detrás de manifestaciones violentas en Jalisco

En Villahermosa, Tabasco, el Presidente Andrés Manuel López Obrador, negó estar detrás de las manifestaciones violencias en Jalisco por el asesinato de Giovanni, joven presuntamente asesinado por no traer cubreboca, tal y como lo señaló ayer por la noche Enrique Alfaro, gobernador de esa entidad.

"No tengo ningún propósito de afectar gobiernos locales. (...) Yo tengo diferencias con el gobernador de Jalisco, diferencias políticas, ideológicas, pero actúo con responsabilidad y no me inmiscuyo, no participo en cuestiones partidistas, no soy jefe de grupo, jefe de partido, represento al estado mexicano, no tengo yo ningún propósito de afectar autoridades locales", acotó

Soy partidario de la no violencia y espero se aclaren las cosas (...) cada quién debe asumir su responsabilidad y somos respetuosos de la

independencia de las entidades", acotó.

Dijo no tener interés de enfrentarse con los gobernadores.

"No soy hipócrita, no tiro la piedra y escondo la mano. No tengo nada que ver en lo que sucedió en Jalisco, si tiene pruebas que las dé a conocer, el que acusa debe de probar", señaló.

Casi al término de la conferencia mañanera el gobernador de Jalisco lanzó un tweet deslindando a López Obrador, a lo que respondió "Él debió cuidar sus palabras porque esa autoridad. No tenía por qué señalarme, inmiscuirme. Debemos evitar la politiquería, hay que actuar todos de manera responsable".