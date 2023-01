Recaptura de Ovidio, ¿regalo para EE. UU.? Esto dice AMLO

Durante la rueda de prensa 'la mañanera' el presidente Andrés Manuel López Obrador dio a conocer su opinión acerca de las interpretaciones sobre la recaptura de Ovidio Guzmán, ya que, según algunos medios y rumores, se cree que es un gesto o regalo para el gobierno de Estados Unidos, debido a la visita del presidente de Estados Unidos, Joe Biden.

El mandatario comentó que hay muchas interpretaciones, sin embargo, no comparte el mismo pensamiento, por lo que puso un ejemplo asegurando que el expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, le habló cuando tuvo que soltar por primera vez a Ovidio por los riesgos que corría la población civil.

"Me habló ofreciendo su apoyo, se lo agradecí, pero le dije que era un asunto nuestro y que nosotros íbamos a resolverlo..."

AMLO aseguró que su gobierno actúa con independencia y que esas decisiones se toman en el gabinete de seguridad, donde hay instrucciones que no deben repetirse, por lo que la Guardia Nacional o la marina ya saben que no se permite la impunidad, ya que no es como antes, en la que no había línea divisora entre los encargados de la seguridad pública y la delincuencia.

"Pueden inventar lo que quieran, pero estamos actuando con rectitud"

La protección en Sinaloa

aseguró

López Obrador también mencionó que se va a mantener la presencia de la Guardia Nacional y la policía estatal, quien también está colaborando, para la protección a la población civil de Sinaloa.

"Afortunadamente hay una calma en estas ultimas horas, hablé con el gobernador y él menciona que no hay grupos armados en Sinaloa, y que ya están quitando todos los carros que fueron incendiados y que provocan un bloqueo en las vías".