realiza_amlo_recorrido_por_el_parque_papagayo_en_acapulco

"Hay dos formas: una, al estilo de antes se le concesione a las empresas, las que venden papitas y entonces ponen toda su publicidad eso sucedió antes productos productos chatarras Además, de que afectan a la salud, contaminan el paisaje, entonces dan algo de dinerito a cambio de una gran contaminación visual. La segunda, es ofrecerles, a ellos mismos, a esos mismos empresarios, que aporten, pero que no pongan sus anuncios y solo se les dé un reconocimiento en los eventos de la presidenta municipal o de la gobernadora".

El titular del Ejecutivo Federal comentó que para esta reapertura se requirió una inversión superior a 400 millones de pesos, de los cuales el 60 por ciento fue aportación federal y 40 por ciento, estatal.

Noticia Relacionada Ante consulta sobre revocación de mandato, Morena alista apoyo para ratificar a AMLO

Por lo que, adelantó, que en caso de que este grupo de empresarios no acepten esta propuesta, entonces el Gobierno Federal asumirá el compromiso de aportar para el mantenimiento, "porque para eso es el presupuesto, para invertir en beneficio del bienestar del pueblo".

Por otro lado, indicó que en Acapulco se está llevando a cabo el Programa de Mejoramiento Urbano para este reducir el contraste entre la zona turística, donde se encuentran los hoteles de gran lujo, y colonias populares, sin servicios, dónde viven los trabajadores del sector turístico, que por años han sido abandonadas.

"Por eso aquí se inició con acciones de mejoramiento urbano en la colonia El Renacimiento, ahí empezamos, dos años, 20 obras se llevaron a cabo y se invirtió recursos federales para mejorar el desarrollo urbano en Acapulco", detalló.

López Obrador aseguró que se siguen ayudando a las personas que viven en las colonias, donde se registraron daños por el sismo del 7 de septiembre pasado.

"Ese es otro asunto que tenemos que cuidar, que se vigile dónde autorizar construcción, que se acabe el mal manejo en todo lo que tiene que ver con el uso del suelo, porque a veces se da permiso de construir en barrancas o en zonas que no debe de permitirse, también se autoriza el que se hagan nuevas unidades habitacionales, desarrollos inmobiliarios en donde no hay servicios, no hay drenaje, no hay agua, y no se puede seguir con esa política".

Una vez más, reiteró la necesidad de respaldar a las dos mujeres que están al frente del gobierno de Guerrero y del municipio de Acapulco: Evelyn y Abelina, respectivamente.

Finalmente, dijo que "es muy bello este parque, nada más sentarse a contemplar la parota, ya con eso, como dirían en mi pueblo, ya con eso tengo".

En su oportunidad, la gobernadora de Guerrero, Evelyn Salgado Pineda, dijo que la reapertura de del Parque "Ignacio Manuel Altamirano", es de gran importancia para los acapulqueños, debido a que en el están muchos recuerdos y de muchas experiencias de propios y visitantes.

Por ello, exhortó a los acapulqueños a cuidar este espacio ecológico, ya que su rehabilitación se logró gracias al dinero del pueblo.

Además, se comprometió a rendir cuentas claras de todos los recursos que ingresen al Papagayo.

"Este espacio, que es del pueblo, tiene que estar bien administrado y la garantía y el compromiso de este gobierno será siempre la transparencia, que el pueblo sepa a dónde va cada peso destinado a este parque. Así que les garantizamos que habrá total transparencia y claridad en las finanzas y administración de este espacio", aseveró.