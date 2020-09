Realiza AMLO balance de 100 compromisos en su mandato

Gran parte del tiempo de la conferencia matutina de este lunes, el Presidente Andrés Manuel López Obrador, lo utilizó para volver a hacer un balance de los 100 compromisos que hizo al momento de asumir la Presidencia de la República el 1º de diciembre de 2018, de los cuales cinco están en "proceso de cumplirlos".

Dichos compromisos en los que trabaja su gobierno son:

1.- Transferir a las comunidades mineras el impuesto que se cobra a las empresas por la extracción del mineral.

2.- Cancelar fideicomisos o cualquier otro mecanismo utilizado para ocultar fondos públicos y evadir la legalidad y la transparencia.

3.- Descentralizar el Gobierno Federal y ubicar las secretarías en distintos estados de la República. Este proceso se hará de manera voluntaria, sin afectar a los trabajadores al servicio del Estado. Tendrán oportunidades para adquirir viviendas, educación para sus hijos, atención médica y seguridad social.

4.- Impulsar el desarrollo de fuentes de energía alternativas renovables, como la eólica, la solar, la geotérmica y la mareomotriz.

5.- Investigar a fondo la desaparición de los jóvenes de Ayotzinapa; conocer la verdad y castigar a los responsables.

Mientras que, dentro de los 95 compromisos cumplidos, López Obrador destacó la entrega directa de apoyos; la reducción de sueldos en los altos funcionarios; el aumento a las pensiones; el apoyo a las personas con discapacidad (sobre todo menores de edad); el no aumento al precio de la gasolina; la lucha contra la corrupción; la rifa del avión, y el respeto a la libertad de expresión.

Asimismo, resaltó el inició de las obras del Aeropuerto Internacional de Santa Lucía, el Tren Maya y el Corredor del Istmo de Tehuantepec.

López Obrador señaló que ya no hay partidas destinadas a vestuario y protocolo de ceremonial para el Presidente de la República.

"Yo me mando a hacer, tengo un buen sastre. Ya también, es de Ecatepec, de primera, ya para que se sepa", reveló.

Otro logró de este gobierno, de acuerdo a esta lista de compromisos cumplidos, es el caso de la venta el avión presidencial, del cual, en breve, dijo, dará buenas noticias al respecto.

Bajo este balance, el Mandatario dijo que "vamos bien, se está avanzando, estoy cumpliendo (...) a pesar del coraje, del enojo de los conservadores".

"Es un país más justo, más digno, es un país en donde no hay corrupción en los altos mandos del gobierno, en donde ya no se permite y tolera la corrupción, un país donde el presupuesto se destina a los más pobres, un país donde se gobierna para todos, donde el gobierno no está secuestrado, es un país en donde se está atendiendo al pueblo", aseveró.

Insistió nuevamente en que los medios de información, como nunca, han atacado su investidura y al gobierno que representa en comparación con otras administraciones. Pero a pesar de las críticas, "en las últimas encuestas la mayoría del pueblo de México nos está respaldando".

El Presidente hizo hincapié en la importancia que han tenido las "benditas redes sociales" para la difusión de los avances del Gobierno Federal.

Comentó que está trabajando en nuevos compromisos que no están inscritos en esta lista de los primeros 100.