'Quiero profundizar más el combate a la corrupción': AMLO

A pregunta expresa de Imagen del Golfo sobre si en un ejercicio de autocrítica y autorreflexión reconoce errores dentro de su gobierno, el Presidente Andrés Manuel López Obrador respondió que sus críticos podrían hacer la lista "como una forma de desquitar su sueldo".

"Tengo tantos, tantos críticos, que ellos pueden hacer la lista. Además, sería una forma de desquitar el sueldo", dijo.

Otro cuestionamiento de esta casa editorial fue qué retos enfrentaría en los siguientes 4 años que le restan a su administración, a lo que respondió:

"Quiero profundizar más el combate a la corrupción", dijo

En este tema, rememoró que una de las razones por las que, en 1983, tomó la decisión de salirse del Partido Revolucionario Institucional

y en 1989 escribió un libro sobre el fraude electoral en Tabasco. Por eso, resaltó que su combate a la corrupción inició desde hace muchos años.

Respecto a cuáles son las promesas incumplidas a dos años de su triunfo electoral el jefe del Ejecutivo aseguró que de los 100 compromisos que hizo ha cumplido 90, entre ellos el reunir los recursos para evitar el manejo discrecional.

"Ahora que estaba escribiendo para mi informe de antier, reviso los 100 compromisos para ver cuántos había cumplido, y sí como 90, los otros están en proceso", aseveró.

López Obrador señaló que él continuará con el proceso de transformación del país a pesar de la oposición, aunque ésta es parte de la democracia, pero resaltó que "el conservadurismo siempre ha existido, aunque ahora la oposición es minoría".

"Me da mucho gusto que los de la oposición sean minoría. No es que yo esté menospreciándolos, pero es una oposición que está de la clase media hacia arriba, hacia la cúspide de la pirámide poblacional. El pueblo en su inmensa mayoría, me refiero al pueblo de abajo, no está oponiéndose al gobierno", puntualizó.

También se le cuestionó sobre alguna fecha para que el director general del Ferrocarril del Istmo de Tehuantepec, José Sánchez Pérez, asista a la conferencia de prensa para dar más detalles sobre su construcción, toda vez que en el tramo de Mogoñé a Nuevo Ubero, en Oaxaca, se detuvo la obra debido a que la comunidad mixe no dio su aval, argumentando que no tenían conocimiento del impacto económico y ambiental, a lo que respondió:

"Yo no tengo esa información, pero de todas maneras lo voy a revisar. Yo lo que he recomendado, y se ha cumplido, es que se consulte a las comunidades; y se han llevado a cabo consultas y en todos los casos la gente está de acuerdo en la modernización de la vía del ferrocarril del Istmo, en este caso.

Pero de todas maneras lo vamos a revisar y le vamos a pedir al director del programa que lo exponga, que venga aquí para que se conozca bien", aseveró.